Jey Mammon reapareció en público tras la denuncia de Lucas Benvenuto y causó revuelo

Por primera vez desde que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto, Jey Mammon apareció en público y causó revuelo. Se mostró acompañado de Gustavo Sofovich, productor de Polémica en el Bar.

El cantante fue a ver al teatro a Baby Etchecopar, con quien se considera amiga y quien lo invitó a regresar a la pantalla chica en su programa, semanas atrás.

Mammon se tomó fotografías con los fanáticos del conductor y firmó autógrafos, causando un gran revuelo en la zona céntrica de calle Corrientes. Allí se topó con Lorna Irina, famosa por ser seguidora de Susana Giménez y aprovechó para sacarse una selfie que luego publicó en sus redes sociales.

Con ganas de regresar a la televisión y dejar lo sucedido atrás, el músico primero debe resolver su situación contractual con Telefe. El canal decidió apartarlo de La Peña de Morfi tras conocerse la denuncia, hasta tanto se aclarara el asunto y en su lugar llegó Georgina Barbarossa para acompañar a Jessica Cirio.

“Si vos me preguntás cómo me siento hoy, muerto en vida”, describió días atrás el artista. “Cada vez que me levanto digo ‘es como una incertidumbre total’. Es total. No estoy enojado pero, si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, entenderían de lo que estoy hablando. Es como estar muerto en vida”, cerró.