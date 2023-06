Al final hubo varias sorpresas y todavía falta una eternidad

eleconomista.com.ar

Finalmente, superado el cierre de listas habrá sólo tres PASO el próximo 13 de agosto: Bullrich vs Larreta en JxC, Massa vs Grabois por UP y Bregman vs Solano por la izquierda. Y luego, los tres que ganen su PASO pujarían el 22 de octubre con otros siete aspirantes a la Presidencia: Milei, Schiaretti, Castañeira, Ramal, Escobar, Moreno y Biondini.

Como pudimos ver, el cierre de listas fue febril, con cambios de último minuto, tanto que hasta el cierre de los mercados del viernes el oficialismo presentaba la fórmula “De Pedro-Manzur”, que no parecía competitiva. Pero Massa sacó otro conejo, mandó un tuit que sonó como amenazante para Cristina y Alberto, con el detalle de todo lo que debía enfrentar desde hoy el ministro de Economía que estuviera en el cargo.

Así, con presión de gobernadores e intendentes, el peronismo vio cerca una derrota, Massa se terminó reuniendo con Cristina, y parecía quedar como candidato único de la coalición oficialista, pero Grabois -que se había bajado cuando Wado parecía quedar como el elegido- desandó sus pasos y el ministro de Economía deberá enfrentar debates por las primarias con el dirigente social que dijo sobre él epítetos irreproducibles.

Esta taba en el aire para “Unión por la Patria” determina la gran sorpresa del fin de semana, con miles de kirchneristas repitiendo sin cesar en las redes “yo a Massa no lo voy a votar, le pondré mi apoyo a Grabois”, por lo que de un viernes en el que se veía un mapa electoral bastante definido, a partir de ahora tendremos entre ahorristas e inversores una reacción que hasta los analistas financieros califican como “desconocida”.

A mediados de la semana pasada, el economista Miguel Kiguel (Econviews) señaló con claridad: “Los inversores ya tienen en la cabeza un mapa más o menos definido con rumbo a la presidencial”, con chance de que el oficialismo quedara tercero, que JxC podía ganar en primera vuelta o ir a un ballotage con Milei, donde también aparecía con vent

Con ese mapa, la reacción que tuvo el mercado la semana pasada fue muy clara: una dolarización creciente que obligó al BCRA a triturar US$ 574 millones de reservas en apenas tres ruedas para intentar frenar a los dólares libres que finalmente subieron igual, pero la gran novedad vino con los títulos: un poco ayudados por el contexto internacional y otro poco por el trade electoral, la semana pasada los bonos argentinos saltaron 11,4% y la Bolsa de Buenos Aires logró subir 2,8% en pesos y 2,1% en dólares, mientras las bolsas internacionales bajaron en bloque entre 1 y 3%.

O sea, con el peronismo presentando candidatos perdedores, entre mayo y junio los papeles argentinos subieron tanto que el riesgo país cayó 430 unidades, desde 2.662 a 2.232 puntos básicos, ubicándose en el menor nivel de 100 días. Veremos ahora cómo impacta el resultado electoral de ayer en Córdoba y Formosa, y la sobrevivencia de Massa con Grabois en el ring.

No debe olvidarse que el brinco que tuvieron los bonos se dio con los sucesos por la desaparición de Cecilia en Chaco, por la tensión en Jujuy y con planteos gremiales que presionan cada vez más: con cortes de UTA en ruta 9, puertos bloqueados, Ferrocarril Roca suspendido y un nuevo paro en el gremio de los neumáticos.

Con todo eso, que se parece bastante a una película de terror, y sin que nadie diga ni una sola palabra todavía sobre cómo se resolverá la deuda por $15,4 billones en Leliq que tiene el BCRA con los depositantes, en lo que va de junio la cotización de varias compañías argentinas goza de subas para el empacho: en el mes hay aumentos del 30% al 60% para Edenor, Macro, Dycasa, Galicia, Patagonia, entre otras. Y solo hay tres resbalones, uno fuerte de Longvie y dos moderados de San Miguel y Havanna.

Contexto global débil

Esta suba vertical de los papeles argentinos se da con un contexto internacional débil. Se teme que vengan tiempos mundiales con bajo crecimiento económico, con chances de recesión.

Sin dudas, el gran auge que acaban de tener los papeles argentinos obedece en parte a derrame y en parte a expectativa de cambio de Gobierno. En Wall Street muchos inversores venden a dos manos lo que subió mucho y salen a comprar papeles olvidados, con chance de recuperar, cuadrante donde aparece Argentina. Y a nivel local empujó bastante la idea de que la administración Fernández-Fernández finalmente quede en el olvido.

Pero con lo sucedido en el cierre de listas, más Córdoba, más Formosa, entra en juego una pregunta que estaba descartada: ¿tiene chances Massa de aplastar a Grabois? Y si lo hace, ¿tiene chances de aplastar a Milei? Y si lo hace ¿impedirá que JxC gane en primera vuelta, extendiendo el suspenso hasta el ballotage? Si nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar hoy, el 19 de noviembre es una eternidad.

Donde sí hubo elementos que favorecieron a Argentina vinieron de parte del precio de los granos. Con la inesperada presión que hay sobre Putin en Rusia más la sequía en EE.UU., los precios de los granos resucitaron. En lo que va de junio la soja sube 15% en Chicago y en Rosario hay un salto del 12% para el trigo y el girasol, con el maíz y la soja debilitados.

Además, la reciente suba de tasas de los principales bancos centrales más la posibilidad de recesión mundial planteó una nueva tendencia en commodities. En junio los metales básicos están mixtos (el níquel y el cobre suben pero el aluminio baja) y, a pesar de los recortes de oferta de la Opep+, el petróleo sube apenas 1,9% en el mes.

Por otra parte, las dos reuniones que tuvo el jefe de la Fed, Jerome Powell, en el Congreso norteamericano indicaron que puede subir la tasa base de EE.UU. de 5,25% a 5,5%.

A contramano de lo que creía, el mercado global empieza a convencerse de que la tasa de la Fed seguirá alta hasta bien entrado 2024. De ahí que el viernes por las tasas largas norteamericanas se pagó 5,2% anual a 1 año de plazo, 4% a 5 años, 3,7% a 10 años y 3,8% a 30 años. Y con eso, el dólar global repuntó: subió en la semana entre 0,3 y 1,5% en Chile, Japón, Gran Bretaña, China, Suiza y la Unión Europea. Sólo bajó en Brasil, porque todavía tiene una tasa de interés muy positiva con una inflación que cayó por un barranco.

En el mercado cambiario local, con listas, con Massa o con quien fuera, la huída del peso continúa. Ni bien entran fondos a las cuentas se usan en lo que sea, fundamentalmente en elementos no perecederos o si no se va a dólar: el MEP y el dólar blue saltaron, con el BCRA regalando dólares a precios de liquidación.

Y debe decirse que Massa le arrancó la candidatura a Cristina postergando muchísimos pagos, pese a lo cual enero-mayo tuvo el rojo más elevado desde 2015. Y no se pagó un vencimiento por US$ 2.700 millones al FMI: Massa le prometió a Georgieva que pagará US$ 1.700 millones el viernes 30, si manda los DEG por US$ 4.000 millones demorados desde marzo por no cumplir ninguna meta del primer trimestre.

Los desafíos de Massa

Con eso, el ministro candidato espera tener los fondos suficientes para pagar los US$ 1.050 millones de los cupones de los bonos que salieron del canje de Guzmán, esta rascando el fondo de la olla, a más no poder, para no caer en default antes de las PASO. Pero analistas recuerdan que los DEG solo dólares que entrarán y se irán, llegarán a cuentagotas para que Massa no los queme para mantener al dólar artificialmente aplastado.

La permanencia de tasas altas en la Fed, con el cuadrante hipotecario entrando en crisis en EE.UU. hace que las clásicas posiciones de reserva mundial tengan un resultado inverso: en lo que va de junio los metales preciosos se debilitan, el oro pierde 2,2% y la onza de plata cae 4,7%. Pero la incertidumbre es tan grande que las criptomonedas resucitaron, con el Btcoin 13% arriba.

En suma, el mercado entra en zona de gran tensión. Viene el segundo semestre estacionalmente siempre con menos ingreso de dólares, y este año más, no solo por la sequía sino por una fuga gigantesca de capitales. En 2019 último año de Macri se fueron US$ 1.751 millones por mes, mientras que en lo que va de 2023 se están yendo US$ 2.296 millones.