El expresidente Mauricio Macri salió este martes a jugar fuerte en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en medio de la crisis interna por la posible incorporación del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, al sostener que ampliar el espacio en este momento "pone en crisis" a la coalición opositora. Macri está de visita en la provincia de Córdoba, donde tiene prevista una charla en la Bolsa de Comercio local, acompañado por el candidato a gobernador de JxC en la provincia, Luis Juez, quien también se opone a la incorporación de Schiaretti.

No juzgó porqué el ‘Gringo’ Schiaretti decidió acompañar la mayoría de las leyes malas que aprobó el krichnerismo -añadió-. Faltan ocho días, y sin una propuesta programática, subterráneamente, sin discusión surge esta idea. Esta coalición no se rompió a pesar de la agresión que recibió en el 2020. Tiraron una bomba, como dijo Patricia Bullrich. Que los dos candidatos muestren que son los que pueden llevar adelante la transformación corajuda que requiere la Argentina”, pidió, mostrándose casi alineado por completo con la precandidata.

Macri y Juez estuvieron en un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, entidad presidida por Manuel Tagle, empresario amigo de Macri y quien fue clave en la “mediación” con Juez. Después de la derrota de sus candidatos en las PASO de JxC de hace dos años y de renuncia a ser candidato, el peso del expresidente en la interna cordobesa se alivianó.

Así, la idea de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, precandidatos presidenciales del PRO, de propiciar el ingreso de Schiaretti a JxC a menos de 20 días de que los cordobeses elijan gobernador sigue generando una fuerte polémica en la principal coalición opositora. Al opinar sobre el tema, Macri dijo que estas posibles incorporaciones ponen "en crisis todo el sistema de la coalición" opositora, y afirmó que si un dirigente "está tranquilo y seguro por el camino" que transita no propone "cambiar las reglas". "No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder", señaló Macri al criticar a Larreta en declaraciones formuladas a Radio Mitre de Córdoba.

SCHIARETTI LE RESPONDIÓ A MACRI

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó este martes que con el acercamiento a Juntos por el Cambio (JxC) solo busca “construir una nueva alternativa política electoral para un gobierno de unidad nacional”, y que de ninguna manera pretende ser parte de esa coalición sino que va a preservar su identidad partidaria.

“Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio. Somos el peronismo antikirchnerista”, aclaró el mandatario al hablar con los medios en la ciudad cordobesa de Rio Cuarto luego de participar del acto de inauguración de una obra pública.

Al respecto, el mandatario dijo que promueve “una nueva alternativa política en en la que todos preserven su identidad, ir a elecciones y luego avanzar con un gobierno de unidad nacional" y agregó: "Para eso vengo trabajando desde hace dos meses”.

En ese nueva “coalición de coaliciones”, Schiaretti dijo que su aspiración es “participar en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) con quienes piensan como yo”, y mencionó entre ellos al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, al gobernador de Jujuy Gerardo Morales y al diputado nacional Facundo Manes.

LUIS JUEZ TRATÓ DE "PASEADOR DE PERROS" A LARRETA

Luis Juez apuntó contra Guillermo Seita, uno de los principales asesores de Horacio Rodríguez Larreta de estar detrás de la maniobra para sumar al cordobés, también su cliente, al armado.

El candidato a gobernador de Córdoba aseguró que el mandatario provincial no se va a incorporar a JxC, sino que se trata de una especulación política armada desde el "puerto" de la Ciudad de Buenos Aires.

"Son maniobras que arman algunos que elucubran. Hay un paseador de perros que es Guillermo Seita, que tiene un dálmata, un ovejero alemán, dos caniches, los lleva de la correa el loco así. Lleva varios tipos así, como los perros los tiene domesticados no se muerden entre ellos y te hacen creer que esa jauría esta bárbaro en el patio de tu casa", afirmó en diálogo con radio Rivadavia.