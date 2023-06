Tensión en JxC: sin acuerdo por Schiaretti y Espert

Ni Juan Schiaretti ni José Luis Espert. En un clima de máxima tensión, Juntos por el Cambio no pudo avanzar en la ampliación de su espacio incorporando a estos dos candidatos y la anunciada reunión de la mesa nacional celebrada ayer terminó de manera abrupta, sin acuerdo y pasando a un cuarto intermedio sin fecha.

Dos escenas graficaron la feroz interna que atraviesa la coalición opositora. Primero, la sorpresiva aparición de Luis Juez, que -pese a no estar invitado- viajó en auto desde Córdoba a Buenos Aires para fundamentar su rechazo a una alianza electoral con Schiaretti ante los presidentes de las cuatro fuerzas que integran JxC.

El malestar entre los líderes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal quedó simbolizado también en el final del encuentro: mientras había una sala preparada para una conferencia de prensa conjunta, cada uno se fue por separado y solo Morales tomó el micrófono de manera oficial.

Por su parte, Juez aseguró al retirarse de la reunión que planteó su “inquietud, les dije que la decisión (de incorporar a Schiaretti a JxC) nos genera una situación de extrema incomodidad. Pasaron a un cuarto intermedio y van a evaluar el planteo”.

El senador, que en las elecciones por la gobernación de Córdoba del 25 de junio enfrentará a Martín Llaryora, delfín de Schiaretti, advirtió: “Quedó claro que no vamos a tolerar la incorporación. En 24 años confrontamos siempre. Ahora hicimos todos los deberes, la oposición se juntó, se ordenó. Hoy la gente reconoce en las elecciones ese concepto de unidad, con lo cual no íbamos a poner en riesgo todo eso por una decisión que no tiene explicación para el pueblo cordobés”, e insistió: “En política no vale todo, no se puede hacer cualquier cosa. Yo vengo a transmitir que en Córdoba no vamos a tolerar, no vamos a aceptar una incorporación que confunda al electorado. Nosotros llevamos un cuarto de siglo con un mismo gobierno y queremos otra cosa. No vengo a arriar ninguna bandera, ninguna de nuestras convicciones, queremos ganarle a Schiaretti”.

La intervención de Macri

El ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio es impulsado por Morales y Horacio Rodríguez Larreta. Pero además cuenta con el visto bueno de Miguel Ángel Pichetto -que ayer se juntó sorpresivamente con el jefe de gobierno porteño y se especuló por una posible fórmula en las PASO- y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

En cambio, es resistido por Federico Angelini, que responde a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes ven detrás del desembarco del gobernador cordobés una maniobra de Larreta para sacarle votos a la exministra de Seguridad. Por ese mismo motivo, los “halcones” rechazan el ingreso al espacio de Espert.

En este sentido, trascendió que Macri se meterá de lleno en el conflicto. Estaba previsto que participara anoche de un Zoom con Bullrich, Angelini y otros dirigentes del PRO. También hoy viajaría a Córdoba para respaldar a Juez y sellar su oposición a Schiaretti.

Mientras, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, se mostró ayer favor de “consolidar y ampliar Juntos por el Cambio”, dijo y acusó: “A Patricia Bullrich la veo con un poco de soberbia, descalificando al adversario”. En tanto, avaló puntualmente “la incorporación de Schiaretti. Tiene que haber unanimidad para eso. Más allá de que hay una opinión mayoritaria en la UCR a favor, en la Coalición Cívica y en el Peronismo Republicano”.

“Juez no está invitado pero lo vamos a escuchar, entiendo que esté molesto. En nuestra opinión no modifica la realidad de Córdoba”, disparó Morales antes de entrar a la reunión de la mesa nacional opositora.“Me parece bien que Juez defienda una idea. Nuestra opinión tiene que ver con la gobernabilidad del país”, agregó, y admitió: “Hace tres meses que JxC viene en picada por la pelea entre Patricia y Horacio”.

Otro que apareció en la reunión sin estar invitado fue el diputado de Republicanos Unidos,Ricardo López Murphy, quien se mostró cercano a los planteos de Bullrich y Juez: “Hemos hecho un esfuerzo descomunal en Córdoba para vencer a Schiaretti y nos está yendo muy bien, en esas condiciones estamos muy preocupados”, dijo el economista y pidió: “No hagamos lo que nuestros adversarios necesitan que hagamos, que es generar confusión”.

Como se dijo, la idea de sumar a Schiaretti y Espert es capitaneada por Rodríguez Larreta y Morales, pero frenada por el sector más duro del PRO que lideran Macri y Bullrich.

El conflicto, que estalló el pasado viernes, continuó el fin de semana cuando Rodríguez Larreta salió a sostener en redes su propuesta de incorporar al gobernador cordobés porque “hay ganarle al kirchnerismo” y que para ello el espacio debe ampliarse y “mirar hacia adelante”.

También en redes sociales, Patricia Bullrich retrucó entonces: “No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba”.

Sin fecha para otro encuentro

Tras el encuentro de ayer, y en el marco de estas rispideces, Gerardo Morales reconoció que “no se avanzó en nada de lo que íbamos a discutir”. Esto es: ni en el acuerdo con Schiaretti ni en la demorada incorporación de Espert.

El titular de la UCR apuntó por esto a “los intereses” de Bullrich. “No se ha resuelto por parte del PRO la incorporación de Espert. No compartimos, y en esto me tomo la atribución de hablar por la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, que las tres fuerzas políticas no estamos de acuerdo con que el PRO esté dilatando tanto esa definición”, sentenció el jujeño, para finalmente rematar: “No tenemos fecha, ni día ni nada (para un nuevo encuentro), la reunión se levantó”.