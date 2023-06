El ex presidente Mauricio Macri criticó fuertemente al precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta al afirmar que quienes proponen la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio "no conocen a los cordobeses". Además dijo sobre el jefe de gobierno porteño que "tiene que parar" y que la intención de sumar al cordobés "pone en crisis todo el sistema de la coalición".

El líder del PRO se mostrará en Córdoba para presentar nuevamente su libro "Para Qué" con el objetivo de "discutir el para qué se quiere volver al poder". El líder del PRO sostuvo que "me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas".

En una nota a una radio porteña, el ex mandatario siguió diciendo que "no entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contras de esto, sobre todo a la luz del proceso electoral cordobés".

"No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses. Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses", disparó en referencia al jefe de Gobierno porteño, quien es el principal impulsor de la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio. En ese sentido agregó: "¿Sobre qué valores, sobre qué programa de gobierno estamos planteando este acuerdo? Somos el cambio o no somos nada. ¿Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes en estos tres años?".