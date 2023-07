Nuevo rastrillaje en busca de los restos de Miguel Bru

Una nueva búsqueda de los restos de Miguel Bru se llevó a cabo en la jornada de ayer, y según fuentes oficiales, se trató del rastrillaje número 40 en el marco de la investigación. De acuerdo a lo revelado, el operativo se montó en una casa ubicada en calle 149 entre 61 y 62, lugar en donde vivió Walter Abrigo, el ex policía que junto a Justo López fue condenado a perpetua por la desaparición del joven estudiante de Periodismo en 1993.

El procedimiento dio inicio alrededor las 11 de la mañana en la vivienda de Los Hornos, y se ordenó a partir de datos brindados por un testigo de identidad reservada.

Las tareas fueron encabezadas por el fiscal de la UFI Nº 3 de La Plata, a cargo de la causa de la búsqueda, Gonzalo Petit , y lo realizaron efectivos de Gendarmería junto a Protección Civil. Cabe marcar que el último rastrillaje había sido realizado en Berisso, en abril de 2021.

“¿Dónde está Miguel?, preguntamos desde hace 30 años. Espero que esta sea la última búsqueda y por fin poder encontrar a mi hijo” expresó su mamá, Rosa Bru. Cabe recordar que el 17 de agosto de 1993 Miguel fue torturado, asesinado y desaparecido en la Comisaría Novena de La Plata.

En un fallo inédito, en 1999 fueron condenados por homicidio los expolicías responsables del crimen, pero la causa por la búsqueda del joven estudiante de Periodismo continúa abierta ya que nunca aportaron un dato para encontrarlo.

El único detenido en la actualidad es el ex policía Justo López, en la Unidad Penal de Florencio Varela, mientras que Abrigo murió estando detenido en octubre de 2003.

“BAJARON CON PALAS”

A pocos metros del domicilio en el que se llevó adelante el rastrilla, Rosa Bru, mamá del joven desaparecido, dialogó con EL DIA. Conmovida por la situación, Rosa estuvo presente en el primer rastrillaje que afronta sin la presencia de su marido, Néstor Bru, fallecido en enero de 2022.

“Vine con muchas expectativas. Me pasa de todo por el corazón, tantos años que estamos en la misma”, dijo Rosa.

“Pienso que hay una recompensa de 5 millones de pesos -que para mí es un montón de plata- y digo, ‘¿por qué no hablan?’, por qué no hablan los testigos de la comisaría novena que eran los detenidos esa noche, y que -gracias a Dios- se jugaron la vida declarando en contra de la policía”, indicó entre lágrima Rosa. Y añadió a su testimonio: “Ellos (los testigos) hablan que eran entre 5 y 6 personas, y fueron reconocidos justo José López y Walter Abrigo como que eran de servicio de calle de la novena, y los otros son anónimos, pero ellos estuvieron y saben donde está Miguel, ‘¿por qué no mandar a un familiar a declarar?’, nadie va a revelar la fuente”, expresó la mamá del joven desaparecido.

En cuanto a al nuevo rastrillaje, Rosa señaló que a escena los de Gendarmería bajaron con palas. “Me explicaron que era para limpiar el terreno porque hay pasto crecido y piedras, y así de esta forma el georradar pueda trabajar porque tiene que estar limpia la superfecie”, detalló. Por último dijo: “Ya no sé qué ofrecer. Es la búsqueda 40. Así tengamos que hacer 100, mientras esté viva, lo seguiré buscando. No voy a parar, no sé porque tanta tortura”, concluyó.

Cabe recordar que actualmente hay una recompensa de 5 millones de pesos que dispuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires a quien aporte información fehaciente y con reserva de identidad que permita encontrar a Miguel Bru.