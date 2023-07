Santa “A” visita a Arquitectura, en hockey

Culmina la Ronda Clasificación del Metropolitano femenino de hockey. En lo que respecta a la Primera División, Santa Bárbara “A” (25, cuarto) visita desde las 16, a Arquitectura (28, tercero), en San Martín. Ambos equipos llegan a esta fecha con el puesto asegurado en el Top 10.

Lo interesante de este encuentro entre Arquitectura y Santa Bárbara “A” es que ambos arrastran los puntos obtenidos para la siguiente fase según lo que indica el reglamento.

El resto de los cotejos de los equipos platenses: Primera B: Santa Bárbara “B” (17, noveno) vs Regatas Bella Vista (16, décimo). Primera C1: Tristán Suárez (29, tercero) vs San Luis “A” (29, segundo). El equipo marista ocupa una mejor posición por una mayor diferencia de gol.

Primera C2: Monte Grande “A” (19, noveno) vs Universitario “A” (27, cuarto). Primera D1: St. Catherines “B” (15, décimo) vs Santa Bárbara “C” (11, duodécimo) y Estudiantes “A” (27, sexto) vs CUBA “C” (10, décimo tercero). Primera D2: Universitario “C” (14, décimo) vs Náutico Hacoaj “B” (27, cuarto).

Primera D3: Universitario “B” (24, tercero) vs Monte Grande “B” (17, duodécimo). Primera D4: Santa Bárbara “D” (12, undécimo) vs Almafuerte (37, puntero). Primera E1: Santa Bárbara “F” (21, octavo) vs Belgrano “C” (31, segundo).

Primera E2: Old Georgian (34, puntero) vs Universitario “D” (3, decimo sexto), Belgrano DS (16, noveno) vs Estudiantes “B” (25, sexto) y B. Hipotecario “B” (15, décimo) vs Gimnasia “A” (30, segundo). Primera E3: San Luis “B” (32, segundo) vs Hurling “C” (17, octavo). San Martín “C” (4, décimo sexto) vs Everton (16, noveno) fue suspendido por el fallecimiento del presidente del club Decano, Marcelo Fortes.

Primera E4: San Carlos “B” (12, décimo cuarto) vs Santa Bárbara “E” (3, décimo séptimo).

Primera F2: Gimnasia “B” (22, sexto) vs Los Cedros “B” (0, décimo sexto) y Comunicaciones “B” (21, séptimo) vs Brandsen (15, duodécimo). Primera F3: Albatros (4, décimo sexto) vs San Telmo (7, décimo quinto).