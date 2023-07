Massa y una resistencia con fecha de vencimiento para el salto cambiario que pide el FMI

eleconomista.com.ar

Los dilemas de la economía siguen siendo los mismos: la falta crónica de dólares y un Banco Central completamente vaciado que raspa el fondo de la olla y paga con yuanes y encajes privados sus obligaciones.

Sorprendentemente, a esta altura del año electoral, están muy tranquilos los dólares alternativos que no pueden superar los 500 pesos mientras que hay un rally de acciones y bonos argentinos que no condice con una economía de múltiples desequilibrios.

Los inversores descansan en la idea de que el próximo presidente saldrá del “club de los moderados” (Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Sergio Massa) a pesar de que la economía llegue atada con alambre.

En el cortísimo plazo, la paz cambiaria está sustentada en la idea de que Massa lograba un acuerdo con el FMI que le diera cierto aire. No pareciera ser tan sencillo como transmitió el ministro en su momento: el 28 de junio en la conferencia de la CAC, Massa dijo que “en cuestión de horas” se conocería el acuerdo con el organismo. Y ahora el Gobierno admitió que no pagará un vencimiento con el Fondo por US$ 4.000 millones y pateará todo hasta fin de mes, como hizo en junio.

Claramente Massa vendió “pescado podrido”, algo más que habitual en su gestión económica. El acuerdo no estaba ni está aún cerrado, y los puntos de discusión son los mismos de siempre (y los más obvios).

Qué se discute

¿Qué discute el Fondo con Massa? Lo lógico: que la Argentina deje de vender dólares baratos. Léase: que devalúe el tipo de cambio oficial y sincere la situación, al menos en forma parcial. Algunas fuentes en Washington dicen que organismo estaría pidiendo una corrección escalonada del orden del 30 por ciento en forma inicial. “Están locos”, es la respuesta que escuchan desde Economía.

El ministro repite (y es el mensaje que le encomendó llevar a Gabriel Rubinstein y Leonardo Madcur, en su hasta ahora fallido viaje a Washington) que devaluar es algo innegociable. Menos, siendo candidato y a 40 días de las PASO. De ahí que no sólo está descartado que haya adelanto de desembolsos como quería el ahora candidato, sino que ahora se discute cuándo se cerrará el acuerdo y por ende si Argentina puede ingresar en atrasos con el Fondo.

“Todos los días te van poniendo nuevas condiciones, exigiendo más cosas. Lo que plantean en el Fondo es la pérdida de soberanía, es no tener más Patria, no tener más Nación”, enfatizó Massa, despechado, por los pedidos del organismo y con una frase más en sintonía K que en llegar a acelerar un acuerdo vital para su gestión y (como no) para su campaña proselitista. “Massa quiere sostener un tipo de cambio en el que nadie cree y lo quiere sostener antes de las elecciones. Todo lo que dice Massa es parte de una retórica que no tiene sustento”, subrayó Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el FMI.

La inflación

Con problemas en el frente externo, el candidato Massa se aferra a sobrevivir con lo justo y que la inflación que lleva cierta desaceleración lo ayude a mejorar en la intención e votos. Las consultoras hablan de que junio terminó en torno del 7,3 por ciento y así será el segundo mes de “desaceleración”. Pero pocos creen que pueda perforar mucho más abajo. Así, pase lo que pase, Massa será candidato con una alta inflación.

Lo que viene

¿Cómo sigue la economía en los próximos meses? El último informe de Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, dice que los escenarios dependen del discurso de campaña del que más chances electorales tenga, de la reacción de los mercados frente al discurso de campaña y la expectativa de cambio, de cómo opere el FMl frente a las presiones cruzadas que va a recibir en la revisión de septiembre (entre las PASO y la elección definitiva) y, fundamentalmente, de si el “uso abusivo” de los dólares de los encajes bancarios para manejar la escasez no termina de coordinar una salida peligrosa de depósitos.

“A priori pensamos que, dado el esquema de negociación de Massa, si el escenario es de medios (Milei saca menos del 20 por ciento) va a intentar no devaluar por encima de la inflación hasta octubre forzando el riesgo de atrasos con el organismo hasta el ballotage y el uso de los encajes, con el riesgo de coordinar una salida de depósitos en dólares que dispare la brecha”, apuntan.

¿Cuáles son los escenarios?

-Escenario I: “Uno con la inflación contenida en torno al 8 por ciento hasta noviembre y un crawling peg siguiendo a la inflación, con una brecha cambiaria estabilizada en estos niveles y una economía que cae en toro a 3 por ciento promedio (2 por ciento directos por la sequía y el resto por algún desarme de stocks frente a mayores restricciones a las importaciones). Ello ubica la inflación en torno a 105 por ciento acumulado a octubre (120 por ciento a noviembre). En este escenario el salto cambiario es en diciembre”.

-Escenario II: “Un segundo escenario donde la presión del FMl/depósitos coordina una disparada en la brecha cambiaria y un salto en la tasa de inflación, que acelera un poco el crawling peg (pero no lo dispara) y llegamos a octubre con una tasa de inflación acumulada en torno al 118 por ciento. ¿Salto discreto del dólar al día siguiente de la e elección e inflación en torno a 200 por ciento acumulada a diciembre? En este escenario, la actividad sufrirá más en el segundo semestre. Sin balotaje, el salto del dólar oficial arranca en noviembre y vuelve a saltar en diciembre”.

