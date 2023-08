Crimen del médico en Morón: "Salvaba vidas, no le pagaban bien y encima lo rematan de un tiro en la cabeza", dijo la hermana

Una hermana del médico cirujano asesinado ayer de al menos un balazo frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón por delincuentes que le robaron el auto y se fugaron dijo hoy que su hermano llevaba adelante su vida con "todo el sacrificio", ya que son de una familia de "muy abajo" y aseguró que, a pesar de que se dedicaba a "salvar vidas, no le pagaban bien y encima lo remataron de un tiro en la cabeza".

"Venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa le dio a este país médicos, directores, profesores, que es lo que son mis hermanos", manifestó esta mañana llorando Victoria, hermana del médico Juan Carlos Cruz, de 52 años.

"Mi hermano no vive en un palacio, ese es el sueldo de un cirujano que da todos los días, que salva vidas y no tiene un techo digno porque no alcanza, no le pagan bien, y encima lo rematan de un tiro en la cabeza", continuó la mujer, visiblemente conmovida.

"Estaba feliz", dijo la hermana de Juan Carlos Cruz

Victoria recordó que ayer había estado con su hermano y que él "estaba feliz", ya que desde hacía un mes era jefe de quirófano en el Hospital Carrillo, de la localidad bonaerense de Ciudadela. "Me dijo 'quiero dejar el legado de lo que aprendí, yo quiero enseñar lo que me enseñaron'. Estaba enseñando en quirófano a los residentes", aseguró la hermana de la víctima, quien destacó que el cirujano se sacrificó para estudiar y recibirse, que "dormía en el armario de la UBA (Universidad de Buenos Aires) porque no tenía plata para volver a la casa y a cursar cuando hacía la residencia".

"En el Carrillo las enfermeras le decían 'dame el ambo que te lo lavo'. Todo el mundo lo amaba", aseguró.

Por su parte, Florencia, una sobrina del médico, expresó que "se llevaron a una persona extraordinaria, excelente, un ejemplo a seguir". Los restos del cirujano eran velados en a cochería situada en avenida Eva Perón 1122 de Morón.

Cómo mataron al médico en Morón

El hecho se registró alrededor de las 17hs., en la calle Lanús al 3500, enfrente del Instituto de Enseñanza Modelo "José Manuel Estrada", de esa localidad, cuando Cruz bajaba pertenencias de su Fiat Cronos de color rojo estacionado en la calle.

Voceros judiciales y policiales informaron que, en esas circunstancias, el médico fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para sustraerle el rodado. En esa situación, los asaltantes le efectuaron varios disparos al hombre y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar.

Vecinos dieron aviso de inmediato al teléfono de emergencias 911 y acudieron efectivos del Comando de Patrullas de Morón, quienes al llegar a la escena constataron el fallecimiento del médico.

Una cámara ubicada en la esquina de la escena del crimen registró gran parte de la secuencia de lo ocurrido, aunque a cierta distancia y en momentos que había varios transeúntes en la vía pública. En tanto, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio de Morón captaron el paso de los tres sospechosos minutos antes del asalto, quienes atraviesan caminando la plaza del Museo Aeronáutico, a unos 700 metros de la vivienda de la víctima.