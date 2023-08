Los hinchas de Estudiantes y una noche de maltratos en Goiania con cuatro detenidos

El triunfo de Estudiantes llevó mucha felicidad para los hinchas en Brasil, pero mucho más para los que debieron quedarse en La Plata. Abrazos, festejos y mucha ilusión para lo que se avecina. Pero no a todos les generó tanta alegría lo sucedido en Goiania, ya que los 250 que llegaron hasta el Serra Dourada no la pasaron del todo bien.

Como primera medida porque al arribar al estadio, dos horas antes, fueron retenidos en un playón cercano, con un tinglado estilo aduana de ruta.

El grueso de los presentes lo hizo en colectivos y combis, que salieron desde la sede de Vila Nova, uno de los clubes de Goiania. Allí, en ese lugar cercano al estadio, estuvieron hasta casi 15 minutos antes del inicio del juego. En ese tiempo pasó de todo.

La Policía Militar los hizo formar hileras y, con sus brazos en la nuca fueron revisados de manera detallada y exhaustiva. Incluso tuvieron que sacarse sus zapatillas y dejarlas lejos de su alcance. Buscaban armas, bebidas, drogas y pirotecnia. Varias mujeres incluso denunciaron, en sus respectivas redes sociales, que se sintieron maltratadas. y también hablaron de “manoseo” de su cuerpo por parte de los efectivos.

Eso hizo que se produjeran cruces verbales en la medida que iba pasando el tiempo. Y cuatro hinchas (dos varones y dos mujeres) quedaron detenidos. No sólo que se perdieron el partido, sino que vieron retrasado su regreso al país hasta la mañana de ayer.

El colectivo que había salido desde Los Hornos tuvo que esperarlos y para su liberación trabajó de manera especial personal de la Embajada Argentina y el consulado en Goiania. Según el reglamento brasileño, debían quedarse detenidos hasta la jornada de hoy.

En la cancha la cosa no pasó a mayores, ni antes ni durante, salvo que un grupo de la “torcida” local intentó robar un “trapo” que estaba colgado del sector visitante. No lograron su cometido pero dos hinchas saltaron del sector para tomarse a golpes de puño. De inmediato arribó personal de seguridad y Policía Militar y la cosa no pasó a mayores.

Lo llamativo del caso son los reiterados cruces violentos que sufren los argentinos en Brasil y que ya vienen siendo moneda corriente desde hace años. La Conmebol está muy interesada en terminar con el racismo y está bien, pero también hay otros ítems que son de igual o mayor importancia para la convivencia deportiva.