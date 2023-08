Estudiantes vs Goiás.- Gastón Benedetti, con ELDIA: “Nos ilusionamos, pero falta mucho”, dijo el autor de un golazo en Brasil por Copa Sudamericana

ENVIADO ESPECIAL A GOIANIA

mcabrera@eldia.com

Los jugadores salieron todos rápidamente del estadio Serra Dourada. Pese al triunfo no había muchas ganas de detenerse para hablar con la prensa. El inminente comienzo de unas mini vacaciones de cuatro días obligaba a un rápido egreso para llegar lo más pronto posible al aeropuerto Santa Genoveva para el regreso a casa. En hilera y disculpándose fueron pasando uno a uno. Hasta que Gastón Benedetti, con una sonrisa tímida, no pudo imitar a sus compañeros y detuvo su marcha.

“Estoy muy contento, por el triunfo que nos permitió clasificar a la siguiente ronda de la Copa”, el breve arranque de una charla con este medio en la que repasó el partido y las dificultades que tuvo pese a la diferencia global de cinco goles a favor. “Estamos firmes”, avisó.

- En la jugada del gol, ¿te quedó la pelota, viste al arquero o te tuviste mucha fe?

- Venía corriendo con el Ruso (Ascacibar), que lo paró el árbitro porque se quedó delante de la pelota. Me distraje un segundo pero recibí la pelota y ya tenía en mente pegarle. Por suerte salió muy lindo y fue el gol que nos dio un poco de tranquilidad para encarar el resto del partido.

- Besaste el piso. ¿por la gloria o la gramilla brasileña?

- Fue un poco de todo. Estoy muy contento de poder jugar al fútbol porque fue algo que lo desee toda mi vida. Y hacer un gol en Brasil le da un poco más de brillo. El fútbol es lo más lindo que hay y me salió besar el piso.

- ¿Cómo estaba el campo de juego?

- Normal, pero un poco más pesado que el nuestro.

- ¿Qué te genera este equipo que se sigue reinventando pese a las bajas que sufrieron de tantos jugadores?

- Se ve reflejado en la cancha lo que venimos trabajando desde que comenzó el año. Hay muy buenos jugadores y un grupo excelente. Al que le toca jugar da el 100 y el que espera en el banco apoya con la mejor. Estamos muy bien y los referentes siempre nos van marcando el camino y en momentos como estos no nos dejan festejar demasiado porque el camino sigue y falta mucho por delante. Todos tiramos para adelante . Se disfruta este grupo y creo que se ve reflejado en la cancha.

Gastón Benedetti y su festejo tras el golazo que significó el 1 a 0 ante goiás en Brasil / Prensa Estudiantes

- ¿Fue tu tercera amarilla y te perdés el partido contra Corinthians?

- Sí, lamentablemente no podré estar en el primer partido contra ellos. Me informaron cuando llegué al vestuario, pero siempre está la esperanza que alguna no se haya cargado…No pasó.

- ¿No sabías que tenías dos?

- Sí, pero no pienso mucho en eso cuando juego un partido como este. Hay que dar el ciento por ciento y somos un plantel con muchos jugadores. Así que no hay que pensar en eso.

- En la cancha te saludaron todos tus compañeros, ¿cuál fue el primer mensaje que leíste adentro del vestuario en el celular?

- Ninguno porque no tenía señal (risas). No estaba enterado que había wifi en el vestuario, me dijeron mis compañeros después. Ahora en el micro voy a leer, pero seguro que mi familia me escribió. Mi tío, por ejemplo, que tanto me ha apoyado para hoy estar en donde estoy.

Pese a la alegría, Benedetti llegó a tres amarillas y no estará en la ida frente a Corinthians

- El equipo tuvo un crecimiento cuando desembarcó Domínguez pero luego entró en una meseta. ¿A vos te pasó lo mismo después de debutar?

- Puede ser, es normal. Los más grandes me hablaron mucho para tranquilizarme. No es fácil afianzarse en Primera. En todos los partidos doy el 100 por ciento. Eso no lo voy a cambiar, lo aseguro.

- ¿Qué significa para ustedes la Copa Sudamericana? Los hinchas cada vez que pueden les recuerdan ese deseo…

- Es especial la Sudamericana para este Club, como lo es cada competencia internacional. Sería muy lindo poder ganarla, pero falta muchísimo y no es para nada fácil. Y mucho menos con la cantidad de equipos que la están jugando. Nosotros vamos paso a paso y ahora nos llevamos un triunfo de Brasil que reconforta. Ahora nos toca empezar de nuevo el torneo y tenemos el cruce contra Corinthians. Despacio, vamos a tratar de llegar lo más lejos posible en todo.

totalmente afianzado: sus números en el pincha

Desde la llegada de Domínguez y aquella primera oportunidad en la victoria frente a Newell´s en UNO, Benedetti ha tenido un rendimiento sostenido, el cual le ha permitido hacerse del puesto y relegar a un nombre de peso como Emmanuel Mas.

Su primera titularidad en el Pincha llegó en el marco internacional, en la victoria en Bolivia por 1 a 0 ante Oriente Petrolero en el estreno de la actual Sudamericana.

Dentro de un 2023 para el recuerdo a nivel personal, el Vasco lleva ya 26 partidos disputados, con tres goles y la misma cantidad de asistencias. Todo eso en 2.263 minutos en cancha.