“Trapichorros” al acecho: feroz robo a un kiosco de Parque Saavedra

La propietaria del comercio damnificado no ocultó su desazón por este asalto a mano armada/Roberto Acosta

Un kiosco-almacén ubicado frente al Parque Saavedra no alcanzó siquiera a las dos semanas de haber sido inaugurado por su propietaria, que ya cuenta en su haber con un episodio de inseguridad.

El ataque, que trascendió en las últimas horas aunque se produjo pasado el mediodía del jueves último, transcurrió en el local que está en 64 y 12, al lado de la entrada al edificio de monoblocks del lugar.

La damnificada por este atraco es Clarita Miranda (48), quien cuando este diario fue al negocio en cuestión en la tarde de ayer, contó, por ejemplo, que ambos jóvenes ladrones “llegaron caminando y escaparon corriendo cruzando la calle hacia el Parque Saavedra”.

Al mismo tiempo, precisó que “entraron acá a las 13 (del jueves) y se fueron a los tres minutos. Hicieron todo muy rápido”.

“UN DÍA ANTES COMPRÓ CERVEZA”

Cuando se le requirió describir la secuencia de cómo se desarrolló el asalto, la mujer reveló la sorpresa que se llevó cuando al entrar ambos hampones, identificó a uno de ellos.

En tal sentido, expuso que “uno de estos asaltantes estaba encapuchado, pero el restante no. Justamente este último es el que portaba el arma de fuego y al que comprobé que era el limpiavidrios que está habitualmente en esta esquina”.

Desconcertada por la situación, ventiló también que el “trapito” del lugar “un día antes vino al negocio y me compró una cerveza, por eso no entendía nada cuando al día siguiente me vino a robar con un cómplice”.

“QUEDATE QUIETA”

La dueña de este comercio dio a conocer además que, quien en 24 horas pasó de cliente a delincuente, “me apuntó con el arma de fuego, colocándola debajo de un brazo suyo, y me dijo con tono firme de voz `vos quieta, quedate quieta´ y enseguida pasó del otro lado del mostrador”.

Fue en ese sector, indicó la comerciante, que el “trapito” se apoderó de los “30.000 pesos que había en la caja registradora”.

El asalto fue tomado por las cámaras de seguridad del local. La Policía tiene en su poder el video

Claro que ese sujeto, de quien la víctima estimó que tiene “entre 25 y 30 años”, y su cómplice, no se dieron por satisfechos con el efectivo que ya tenían en su poder.

”El que acompañaba al limpiavidrios tiró la caja registradora al piso, porque seguramente sospechaba que debajo habría quedado más dinero escondido. Pero no fue así”, refirió Miranda.

Quizá por esa razón, ambos delincuentes resolvieron engrosar el botín llevándose también mercadería.

Al respecto, la mujer detalló que “me robaron inclusive varios atados de cigarrillos, al igual que artículos de higiene personal como shampúes, desodorantes y alguna que otra crema”.

“TAMBIÉN PONDRÉ ALARMA”

Hacia el epílogo de la charla con este diario, la propietaria de este kiosco-almacén anunció una decisión que sobrevolaba su mente, aunque no para ejecutarla en lo inmediato.

Concretamente, reveló, este episodio de inseguridad la empujó a apurar la contratación de un sistema de alarma.

”Tengo cámaras de seguridad, pero nada alcanza con la situación que hay con los robos”, reflexionó Miranda.

Con relación a los dispositivos que filmaron a los dos asaltantes, consignó que “el video ya está en manos de la Policía”.

UN CASO PARECIDO

Como lo publicó ayer EL DIA, otra dueña de un comercio platense, Ana Stompanato, del supermercado de 13 entre 37 y 38, sufrió un millonario escruche en la madrugada del viernes. En este caso, a sólo una semana de inaugurado el local.