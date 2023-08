“Nada que reprocharle a Marcelo, lo hizo sin mala intención y se lo hice saber”

Su imagen recorrió el mundo e impactó a futboleros y personas en general. Hablamos del defensor de Argentinos Juniors Luciano Sánchez, quien ayer dejó la clínica donde pasó la noche, de buen semblante y sin rencores por lo sucedido, sino todo lo contrario

“Lo de Marcelo fue sin intención y desafortunado”, sentenció de la jugada que motivó su dura lesión durante el empate 1-1 de anoche ante Fluminense de Brasil, por la ida de la Copa Libertadores.

“Tengo muchos llamados y Marcelo me escribió, lo hizo por Instagram. Sé que fue una jugada sin intención, desafortunada y agradezco a todas las personas que se preocuparon”, señaló Sánchez en rueda de prensa, en su salida del Sanatorio Finochietto luego de recibir el alta médica.

“Marcelo se sentía mal. Me enteré que me estaba buscando. Son gestos que demuestran cómo es como persona. Lo admiro como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber y nada que reprocharle, que se quede tranquilo”, añadió Sánchez, que recibió los mejores deseos de casi todo el mundo del fútbol argentino, sudamericano y mundial. Si hasta Cristiano Ronaldo le dedicó un emoji de recuperación en su cuenta de Instagram.

La jugada se dio a los 10 minutos del segundo tiempo cuando el experimentado Marcelo, de Fluminense, giró con la pelota y Sánchez se la robó, con tanta mala suerte que el ex Real Madrid no llegó a sacar la pierna y automáticamente se produjo la lesión.

En el mismo momento se produjo un silencio sepulcral en el estadio Diego Armando Maradona y el propio Marcelo se largó a llorar antes de ver la tarjeta roja, marcadamente conmovido por la fractura producida. De hecho, el lateral brasileño se fue sin hacer declaraciones, con lágrimas en los ojos y posteriormente pidió perdón en sus redes sociales.

“Fue un mal momento al principio, de mucho dolor. Me corrigieron la rodilla en el momento y me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado, sin dolor y ahora voy a casa a esperar que la rodilla se deshinche y luego me haré más estudios”, indicó el jugador ante un grupo de periodistas.

Argentinos Juniors informó ayer que Sánchez será sometido a una operación en las próximas tres semanas y el plazo de rehabilitación oscila entre los 10 y 12 meses.

“Es tiempo de recuperación, de tener paciencia, y cuando quiera volver estaré en la cancha otra vez”, apuntó el defensor de Argentinos, quien habló con los medios desde una silla de ruedas, antes de ser trasladado a su domicilio.

Sánchez recibió la visita del defensor Miguel Torrén, capitán de Argentinos, quien en nombre de todo el plantel le deseó una pronta recuperación.

“Me saludaron de Argentinos y también de Fluminense. Me tocó a mí pasarla, pero hay que afrontar la situación de la mejor manera”, apuntó el defensor del club de La Paternal.

Por su parte, el secretario general de Argentinos Juniors, el doctor Alejandro Roncoroni, sostuvo hoy que “nunca vio nada igual” en relación a la luxación completa de rodilla izquierda sufrida por Sánchez.

“En 23 años cómo médico nunca vi una lesión así, Villani (Donato, doctor de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y hay que ver cómo están lo meniscos”, aseguró el médico en Directv Sports. Realmente parece difícil que después de semejante lesión pueda volver a jugar al fútbol de manera profesional.

“No me queda claro si es por la patada de Marcelo. No me surge ni me sale hacerlo cargo, como sí en su momento ocurrió de Carlos Tevez con Ezequiel Ham. Me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo. Se retiró solo del estadio incluso antes de terminar el partido”, dijo Roncoroni.

Por el contrario, el dirigente apuntó contra Felipe Melo, que como se caracteriza, provocó a los hinchas y jugadores rivales durante el partido y lo hizo luego ante los micrófonos en la zona mixta.