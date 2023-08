Un comerciante, víctima de tres robos, fue a pedirle explicaciones a un juez

El caso del comerciante Oscar Zalla fue muy comentado, no solo en la Ciudad, sino también a nivel nacional. Primero por el robo de una fortuna en su casa del barrio Savoia de City Bell, a la que después entraron a robar en otras dos oportunidades. Pero también por un reciente fallo judicial, que dejó sin efecto la detención de tres sospechosos, al calor de un tecnicismo legal.

Tal como informó este diario en una edición anterior, la pesquisa policial permitió la realización de dos allanamientos por necesidad y urgencia. Y cuando el fiscal Álvaro Garganta requirió la conversión de la aprehensión en detención de los sospechosos, se encontró con la negativa del juez Eduardo Silva Pelossi, que nulificó el procedimiento por no contar con una orden emitida por él para avanzar sobre los domicilios.

Por este decisorio, que permitió la liberación de los acusados, Zalla se apersonó en tribunales, el viernes pasado, para exigir a los gritos que lo atiendan y le expliquen las razones de la medida.

“Te agarran robando. Qué más prueba querés. No entiendo. Uno de esos tipos tenía hasta tobillera, aunque se la había sacado. Empecé a los gritos hasta que me atendieron. Me ofrecieron custodia, pero yo quiero que metan preso a los chorros”, aseguró indignado.

La resolución, de acuerdo a fuentes del caso, ya fue apelada por el fiscal Garganta ante la Cámara Penal.

Los mismos voceros indicaron que, entre los fundamentos del recurso, el fiscal mencionó “que luego de haber solicitado en la presente instrucción la conversión de aprehensión en detención de los imputados de autos, como también la convalidación de los allanamientos y secuestros llevados a cabo, es que al momento de expedirse al respecto V.S. dispuso de manera oficiosa declarar la nulidad del acta de procedimiento que diera inicio a la presente causa y de todo lo obrado en consecuencia. Dicho resolutorio ha provocado un gravamen irreparable a esta parte y a los intereses de las propias víctimas, puesto que acarrea lisa y llanamente la inutilidad de toda la labor policial y los trascendentales logros obtenidos, violando los derechos de jerarquía constitucional, receptados en la ley 27.372 sobre los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, y que tiene como objeto promover y garantizar el derecho de acceso a la justicia de quien ha sido víctima de delitos y de violaciones a los derechos humanos”.

Como se recordará, en uno de los operativos prestó anuencia para el ingreso la dueña de la finca y en el otro se procedió en flagrancia, ante la huida de los sospechosos.

Por eso el ruido que generó la decisión de dictar la nulidad del acta, que provocó la nulidad de todo los pasos procesales posteriores, que ahora se intentan volver a validar con la intervención de la Alzada.