Úrsula Corberó reveló el problema de salud que padece desde chica

Úrsula Corberó irrumpió en la escena de la actuación a nivel mundial desde muy chica. Sin embargo, su popularidad alcanzó el punto máximo con la participación en La Casa de Papel.

Actualmente enfocada en “El cuerpo en llamas” y sus proyectos personales, la española reveló una enfermedad que padece desde pequeña.

La historia comenzó cuando recordó que, a causa de este problema de salud, no era muy popular en la escuela. “Era muy pequeña. No lo he dicho nunca porque suena un poco mal pero tengo un retraso óseo de cinco años”, mencionó.

“Claro, ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una mujer de 30 años en vez de una mujer de 35”, explicó. Esto desencadenó en que, cuestiones como el desarrollo femenino, se vean afectados.

“A mí me bajó mi primera menstruación a los 17 años, muy fuerte. Me empezaron a crecer pelitos en la axila a esa edad. Eso hizo que con 15 años, mis amigas ya utilizaran la XS de Bershka y yo con la talla 14 de Zara Kids”, recordó Corberó.