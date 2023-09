Polémica entre Orsanic y la AAT por los festejos de los 100 años de la Davis

No cesa la polémica en torno a los festejos por los 100 años de las participaciones argentinas en Copa Davis. Tras las acusaciones de Daniel Orsanic, capitán del equipo campeón en 2016, que denunció no haber sido invitado a las celebraciones, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) lanzó em un comunidaco la respuesta negando los dichos del ex tenista.

Los festejos se dieron este pasado fin de semana, en el BALTC , en el marco de la serie en la que Argentina venció 4-0 a Lituania, logrando la clasificación a los Qualifiers. Allí, se reconoció a varios históricos del equipo argentino, entre ellos Guido Pella, campeón de 2016, y que recientemente anunció su retiro del tenis profesional.

Sin embargo, Orsanic, capitán de ese equipo que logró la que, hasta ahora, es la única consagración argentina en la historia del certamen, aseguró que no hubo contactos con él para que formara parte de la fiesta. “El fin de semana me hubiese gustado que me inviten a la serie de Copa Davis disputada en el Buenos Aires Lawn Tennis. Me hubiese gustado ser parte de la celebración de ese aniversario”, enfatizó.