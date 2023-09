Compre sin IVA: el error más común por el que AFIP no te devuelven el 21% y cómo solucionarlo

Pese a que el programa "Compre sin IVA", que reintegra el 21% del IVA de alimentos y productos de higiene y limpieza que integran la canasta básica, arrancó el 18 de septiembre, aún hay contribuyentes que estando en condiciones de recibir las devoluciones en sus cuentas bancarias no las han percibido.

Acá, un paso a paso sobre cómo corroborar si efectivamente sos beneficiario de esta iniciativa y qué hacer si no te hicieron el reintegro:

1) Verificar si sos beneficiario del reintegro. Para ello, la AFIP lanzó un micro site on line donde ingresando el CUIL o CUIT la persona podrá corroborar si está dentro del universo de beneficiarios.

Si la respuesta es positiva, debería estar recibiendo en un plazo no mayor a las 48 horas de hecha la compra el reintegro correspondiente. Pero si eso no ocurrió, uno de los motivos puede ser no tener declarado un CBU ante la AFIP y en consecuencia no hay registro de la cuenta bancaria donde se debe proceder a realizar la devolución.

2) Declaración de CBU ante la AFIP. Se debe ingresar al sitio on line de la agencia utilizando el CUIT o CUIL y clave fiscal.

3) Luego de clickear en "Ver todos", se desplegarán los distintos trámites que podrá realizar. Buscar donde dice "Declaración de CBU".

4) Allí el contribuyente podrá verificar el o los CBU declarados para distintas operaciones. Si son correctos pero no tienen tildada la opción "Devoluciones", esa puede ser la razón por la que no le realizaron el reintegro.

5) Seleccionar "Compre sin IVA". La AFIP agregó en las últimas horas una cuarta opción para qué se declara el CBU y es el de "Compre sin IVA". La persona interesada deberá elegir esa etiqueta para efectivamente comenzar a percibir los retornos, de lo contrario no los percibirá, desde donde dice "Acciones" y clickeando en el dibujo de un lápiz, lo cual habilitará la posibilidad de editar y luego en "Aceptar".

6) En caso de tener que agregar un CBU, desde el listado de CBU propios, clicklear en "Registrar CBU". El sistema le solicitará los 22 números que conforman la clave y el motivo por el que lo quiere registrar: "Devoluciones", "Pago de monotributo", "Mis Facilidades" y ahora "Compre sin IVA". Seleccionar "Compre sin IVA" y presionar "Informar CBU".

7) Una vez que hayas completado estos pasos, habrás cumplido con el requisito de declarar tu CBU ante la AFIP, lo que te permitirá recibir los reintegros del IVA en tus compras realizadas mediante tarjeta de débito o billetera virtual como Cuenta DNI, del Banco Provincia, en comercios adheridos al programa "Compre sin IVA".

Desde AFIP admitieron que este tipo de modificaciones pueden demorar en impactar en el sistema y, consecuentemente, que la persona comience a percibir el reintegro correspondiente.