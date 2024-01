Tocaron los plazos fijos y se despertó el dólar

eleconomista.com.ar

Con muchos de los que votaron a Javier Milei haciendo muecas, de alguna manera entendiendo sus decisiones pero muy enojados porque los privados vuelven a recibir gran parte del peso de ajuste, el mercado financiero argentino volvió a ponerle una mala nota a la actual conducción económica. Esencialmente, lo que más molestó a ahorristas e inversores fue el “corte de manga” que vino directamente desde el Banco Central, extendiendo de manera obligatoria los plazos fijos ajustables por inflación (UVA o CER) pasando de un plazo mínimo de 90 a 180 días, con un tope de $5 millones por persona física.

Esa movida significó que muchos de los que volaban de los plazos fijos tradicionales o de los fondos “money market” a un día, que están pagando menos del 7% mensual, con una inflación estimada en más del 30%, decidieran abandonar el barco y volver a posicionarse en dólares.

Por eso, la novedad de la última rueda de 2023 fue cancelación de plazos fijos tradicionales y salida de fondos de inversión, para comprar sobre todo dólar MEP, que anotó un notable salto de más de $42, al tiempo que el siempre sensible dólar blue escaló de $1.000 a $1.025 pesos.

Todo con un gran volumen en acciones nacionales en una Bolsa de Buenos Aires que subió en pesos (no en dólares), con ADR argentinos mixtos en Nueva York. Y con otra rueda bajista para los bonos, que llevó al riesgo país otra vez arriba de 1.900 puntos, por lo que Milei vuelve a tener el mismo riesgo que tenía Sergio Massa.

La medida, que apunta a que los pesos se licúen dramáticamente en el banco, o que los ahorristas o inversores se animen a inmovilizar pesos en los bancos durante eternos seis meses, llega con un cúmulo de aumentos, en transporte, en prepagas, en expensas, en peajes y en otros valores esenciales, que están generando rápido descontento en mucha gente que votó al Presidente y sigue apoyándolo en su esfuerzo por buscar un equilibrio macro.

Esta situación llegó con una novedad doble que viene desde el campo, una buena y una mala. Para “apretar” a los productores de soja, para que sigan liquidando granos a partir de enero, con el nuevo cuadro de retenciones, para sumar reservas en el BCRA, se determinó que los que retengan en silos bolsas más del 5% de su producción deban pagar créditos bancarios con penalidad, 20 puntos más caros que los que vendan todo.

Y como parte positiva, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que viene con un muy buen rinde la producción de cebada del sur del territorio bonaerense, por lo que desde allí quizás también lleguen algunos dólares para el BCRA, que pudo comprar en el mercado US$ 270 millones (con un dólar exportador más alto de $873,31), pero al final del último día del año la autoridad monetaria no tuvo buenas noticias, ya que terminó perdiendo reservas por US$ 52 millones.

Mientras Argentina sigue sometida a esta presión de tratar de poner en orden los números macro, a costa de un esfuerzo descomunal de la población, los mercados externos siguen navegando en la duda de si los grandes bloques económicos irán a una zona de recesión o a un aterrizaje suave en sus niveles de actividad. Así, el último día hábil del año tuvo otra jornada con tasas largas de EE UU aún sostenidas: se pagó 4,8% anual a 1 año de plazo, 3,9% a 5 años, 3,9% a 10 años y 4% a 30 años. Y en el balance anual, la gran particularidad de este 2023 que termina destaca al franco suizo y al real brasileño como las dos mejores monedas mundiales del año, sacándole al dólar una ventaja de casi 10%, notable.

La debilidad global del billete verde, que viene abandonando su trono de súper dólar desde que la Fed dejó de subir su tasa base en setiembre, no mueve las decisiones del argentino medio, que sigue eligiendo a la moneda de EE UU como refugio preferido. De ese modo, la traba a los plazos fijos CER despertó a todos los dólares libres.

La compra de dólares del BCRA pero con pérdida de reservas y con decisiones de Milei que desconcierta a propios y ajenos, tampoco está generando un tablero positivo para los títulos públicos, que volvieron a estar débiles. Con menos negocios, los bonos argentinos bajaron otro 0,7% y el riesgo país subió 14 unidades hasta 1.906 puntos básicos.

Con este cuadro de situación, con pesos que se licúan ante un fogonazo inflacionario de proporciones, sin que los inversores tengan una posición refugio donde resguardarse, ahora se acaba de despertar el dólar, que como siempre activa remarcaciones inflacionarias, y eso sin dudas terminará complicando los planes de “crawling peg” del 2% que estuvo relatando el ministo Caputo hasta ahora, tratando de tranquilizar los ánimos desde el punto de vista cambiario, en un verano que sin dudas será caliente.