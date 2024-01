Kicillof, la teoría del ajuste rápido y las peleas que asoman por la sucesión

Axel Kicillof habla con gobernadores no peronistas más de lo que se piensa y trasciende. Desde las sombras para no exponerse tanto ni incomodar a sus nuevos interlocutores, fue parte del trabajó que hicieron diversos mandatarios y legisladores con el objetivo de rechazar la ley que subía retenciones para diversas actividades agroindustriales y al ajuste que el gobierno nacional pensaba desgranar sobre los jubilados.

Esa resistencia mancomunada terminó por hacer retroceder a Javier Milei. Torcerle el brazo al Presidente pudo haberse transformado en una victoria política para varios de estos mandatarios. Pero el resultado de ese movimiento acaso abra la puerta a lo más temido en las provincias: que el Ejecutivo apriete al máximo el torniquete sobre el drenaje de recursos nacionales que llegaban a los distritos como para compensar los recursos que tuvo que resignar en el recule legislativo.

Kicillof ya viene percibiendo ese freno. Desde principio de año el flujo de recursos por fuera de lo que le corresponde legalmente a la Provincia en concepto de coparticipación, es prácticamente inexistente.

Esa situación deriva en lo inevitable: que el Gobernador deba imitar los aumentos de tarifas en distintos servicios que empuja el gobierno nacional. La decisión de que haya subas en la luz, agua, transporte y peajes, está tomada. Sólo en las dos primeras existiría la posibilidad de que la Provincia aplicara subas menores a las proyectadas por la Nación como para marcar alguna diferencia.

Existe un dato político dando vueltas en torno de la oportunidad de la aplicación de estos aumentos. Kicillof coincidió en el diagnóstico de un mandatario de la Pampa Húmeda con el que charló en los últimos días y que cree que todos estos incrementos hay que aplicarlos rápido, en sintonía con el gobierno nacional, como para instalar la idea de que es una imposición de Milei que las provincias no están en condiciones de eludir.

En definitiva: trasladar el costo político de esas decisiones a la Casa Rosada.

Por ese mismo sendero transita un dato fuerte que dejan trascender los funcionarios. Que por decisión del gobierno nacional se paralizaron unas 150 obras públicas que se estaban ejecutando en la Provincia y que eran financiadas por la Nación.

Esa pulseada con Milei da rienda a la aceleración de los tiempos políticos. Acaso contribuya la percepción peronista de que lo peor está por venir en términos sociales y económicos. Es allí donde Kicillof aparece como cabeza visible de un PJ recién desalojado del poder que procura ensayar un operativo retorno pensando en 2027.

“En el peronismo bonaerense arrancó una disputa por el control del partido que habría que leer en clave 2027, con la sucesión de Kicillof en la mira”

El mandatario bonaerense participó de la movilización de la CGT al Congreso y encabezó su propia columna con funcionarios de su gestión, legisladores e intendentes. La foto todavía tiene contornos bonaerenses pero con aires de proyección nacional.

En la Provincia, Kicillof deja hacer a dirigentes de su entorno y nuevos aliados en la ya no tan silenciosa batalla que libra con Máximo Kirchner. Esas diferencias quedaron claramente expuestas en la marcha sindical: el hijo de la ex presidenta hizo rancho aparte y caminó junto a La Cámpora, lejos de Kicillof y su núcleo político.

Esos dos polos de poder empiezan a protagonizar una convivencia forzada en el PJ bonaerense que conduce Máximo. Un sector de intendentes liderado por Jorge Ferraresi (Avellaneda) ya trabaja para dar la pelea por la conducción partidaria con el guiño de la Gobernación.

Ferraresi decidió incluso renunciar al Instituto Patria, donde anida el poder liderado por Cristina Kirchner. “Dejó de ser kirchnerista”, chicanean desde La Cámpora. Acaso el intendente de Avellaneda no haya dado ese paso en desafío a la ex presidenta. Parece, en rigor, parte del reto que le está planteando a Máximo.

Kicillof observa esos movimientos sin participar activamente, lo que no quiere decir que no esté avalando una posible renovación del PJ en la Provincia que termine corriendo de la presidencia al líder de La Cámpora. Existe otra cuestión que empieza a ganar peso: la sucesión de un gobernador que no tiene reelección. Parte de estos reacomodamientos que generan ruidos quizás tengan que ver con aquella disputa a largo plazo.

El mandatario bonaerense parece más atento a una eventual llamado a renovar autoridades del peronismo nacional que aún conduce desde España Alberto Fernández. Kicillof está interesado en ese cargo si se abriera un espacio para ponerlo en discusión mirando, también, el 2027.

Mientras tanto, navega en un mar de certidumbres oscuras. Con fondos nacionales a cuentagotas y un posible achique de los recursos propios por el freno que sufre la economía.