Cuando aumenta el calor falta el agua en la Región: una “ley seca” de los veranos

Algunas de las empresas de servicios públicos que asisten a la Región no cumplen con un principio de la economía que establece una relación directa entre la oferta y la demanda. Esto es, que si la demanda es más elevada, la oferta aumenta. Sucede, en cambio, que el criterio que sigue la empresa de agua es exactamente el inverso: cuando la demanda crece, la oferta se contrae. Es decir, a más calor menos agua. Y cuando llegan los inviernos, la presión de gas suele disminuir en las hornallas y calefactores.

Es lo que ocurre ahora –al igual que en muchos de los veranos anteriores- en este caluroso mes de enero: cuando los vecinos alcanzados por el llamado “exceso de necesidad” reclaman disponer de más agua, la empresa ABSA la entrega a cuentagotas. No se trata, claro, de un capricho, sino de una imposibilidad real, de un déficit en la estructura del servicio que lo ha colocado al borde del colapso.

Tal como se informó ayer en este diario, las protestas por las deficiencias en el suministro por parte de ABSA se multiplican en distintos barrios y localidades, al punto de que casi no queda zona cuyos pobladores no reclamen por la falta de agua en las canillas domiciliarias. No es preciso describir la magnitud del descenso en la calidad de vida, allí donde falta el agua.

La respuesta ante las quejas ofrecida por la empresa a este diario no dejó lugar a dudas acerca del incumplimiento de la ecuación oferta-demanda, ya que alegó –como lo ha hecho muchas veces en anteriores veranos- que el déficit en el servicio se produce “a raíz del elevado consumo” derivado del calor reinante. Es más, ABSA anticipó que la situación “podría empeorar”. Por lo pronto, los partes meteorológicos pronostican una ola de más calor para las próximas jornadas.

En el barrio de 78 bis entre 8 y 9 una vecina reseñó que no llega agua a las canillas de la planta baja, de modo que ni siquiera en horas nocturnas pueden acopiar agua en algún balde: “no podemos cocinar, lavar los platos ni la ropa, tenemos que comprar agua envasada para consumir. Llamamos a la empresa y a cada vecino le dan una explicación distinta, que no funciona la planta potabilizadora, que se rompió una bomba...”.

La nota refleja testimonios similares desde otras zonas. El informe reflejó situaciones similares en 78 bis de 7 a 10 (Villa Elvira), 133 de 56 a 60 (Los Hornos), 74 y 118 (Villa Elvira), 3 entre 77 y 78 (Villa Elvira), 527 y 138 bis (La Granja), 69 y 20 (zona Parque Castelli) y 10 entre 68 y 69 (zona Parque Saavedra), entre otros sectores afectados por la falta de agua domiciliaria

Se habló muchas veces de un largo proceso de desinversión como factor preponderante del crítico panorama que ofrece el servicio de agua en la Región. Ciertamente, son muchas las décadas en las que no se realizaron obras de modernización y ampliación de las estructuras de toma y potabilización de agua, así como de la red de cañerías, precaria y obsoleta en muchos sectores. Ello, además, de que se crearon nuevos barrios que carecen del servicio de agua corriente.

Más allá de que la empresa debiera apurar las reparaciones cuando los problemas se presentan y, al mismo tiempo, informar con certeza a la población sobre los alcances de cada deficiencia, son las autoridades con incumbencia las responsables en impulsar una reforma integral del sistema, para ponerlo a tono con las necesidades de la población, atendida por un suministro de agua discontinuo e insuficiente.