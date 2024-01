El cansancio de los dialoguistas: “Así no se puede funcionar 4 años”

Es una irresponsabilidad jugar al borde del precipicio porque, aún cuando no se produzca la caída, se generan incertidumbres que tienen un costo económico ineludible. Frente a la crisis, los políticos no pueden especular sobre quien pierde menos votos al tener que adoptar resoluciones difíciles. Los argentinos están perdiendo calidad de vida, como se refleja hasta en la alimentación.

Frente al crónico déficit del Estado es inevitable reducir sus gastos, subsidios y exenciones. Pero eso, además de lesionar intereses y producir reacciones, es un proceso que lleva tiempo. Aumentar los ingresos sin una importante reactivación de las exportaciones sólo puede hacerse incrementando la carga impositiva que agobia a productores y empresas, hablando de los que pagan.

Porque un capítulo que debe resolverse es la evasión, que en muchos casos se produce a la vista de todos, sin que se articule una política para combatirla en todos sus más variados aspectos. De lo contrario, los que cumplen con sus obligaciones impositivas, son los únicos afectados por los aumentos, mientras un privilegiado e importante sector sigue operando en negro y, de esa manera, se le conceden ventajas frente a los que cumplen con las leyes.

sin ingresos

Ayer algunos creyeron que la oposición, incluyendo a los dialoguistas, había impuesto su criterio cuando Milei decidió retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases y el proyecto sobre Ganancias. Pero en pocas horas se advirtió que las provincias perderían ingresos si ninguna de las propuestas del Poder Ejecutivo era aprobada o no se las sustituía por otras. Tanto el gobierno nacional como los provinciales, sufrirían disminución en sus recaudaciones. Ello ocurriría en todas las jurisdicciones en las que, en general, escasean los recursos y por eso tal vez el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, salió a poner paños fríos y expresó su disposición para que el martes haya sanción de la ley, ya que no podía permitir “que revienten el tejido productivo de la Argentina”. Finalmente subrayó que no se puede dejar de lado lo fiscal. Abrió una puerta para proseguir con las negociaciones para reducir el déficit del Estado.

La oposición dialoguista ya habría hecho propuestas, como la eliminación del régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, la exención a los inmuebles rurales localizados en el exterior en el impuesto sobre Bienes Personales, también que los depósitos en entidades financieras sean imponibles, eliminar la exención de la que gozan los integrantes del Poder Judicial, la imposición del IVA sobre los honorarios de directores de sociedades y finalmente revisar las alícuotas reducidas del IVA que se aplican a la construcción de viviendas, la comercialización de carnes, frutas, legumbres y hortalizas, como también a la medicina prepaga y sus prestadores, la venta de productos de panadería y las obras de arte. Mucho de estas sugerencias significaría el aumento en el costo de alimentos, lo que seguramente hace imposible su aplicación. Según sus autores la propuesta produciría un incremento de la recaudación de más de dos puntos del producto bruto que contribuiría, junto con otras medidas propuestas por Milei, a terminar con que el déficit del Estado.

Por supuesto con lápiz en mano las conversaciones se basan en cálculos aproximados, pero la adopción de esas medidas demostraría en el plano interno y en el externo, el consenso político imprescindible para aplicar un plan, para terminar con las pérdidas del Estado y sus empresas.

Esas medidas son imprescindibles y transcurrirá un tiempo en que se noten los resultados. Pero es muy necesario demostrar que es posible un consenso para aplicar un plan económico, tanto en el plano interno como en el externo.

Miguel Ángel Pichetto, con más de 30 años y un largo recorrido por la actividad parlamentaria, lo definió claro: “Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años”.

Sin embargo, hasta los más altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional han señalado que debe haber inversiones en el campo social para proteger a los sectores económicamente más vulnerables. El problema radica en cómo aliviar la situación de la clase media, castigada por aumentos en el costo de vida.

Mientras, el temprano paro general de la CGT exhibió un proyecto de una parte del peronismo de llevar a cabo una alianza con la izquierda y rechazar todas las proposiciones del gobierno en los más duros términos, por ejemplo, cuando Moyano hijo mencionó a Caputo como candidato a ser arrojado al río. Sin ninguna propuesta no parece esa la fórmula para acercar al peronismo a las clases medias urbanas indispensables para ganar una elección.

El país requiere que Milei actúe frente a la “casta” reduciendo con firmeza lo que se exprime del Estado, de lo que tanto habló durante la campaña electoral.

Debe evitar que los ciudadanos piensen que todo seguirá igual, con el único cambio de vivir la profundización de un deterioro económico que se registra hace más de cincuenta años.

Tal vez la clase política tome conciencia de lo lejos que está de las aspiraciones de la mayor parte de la ciudadanía.