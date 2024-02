Se reanudó el debate por la Ley Ómnibus, mientras Milei prepara un nuevo plan fiscal para los gobernadores

Mientras pasada las 12 del mediodía se reanudó la sesión, el presidente Javier Milei analizó esta mañana junto a sus ministros los detalles de lo que fue la primera jornada de debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Lo hizo desde las 8.35, en Casa Rosada, con especial atención en los puntos de la letra que aún generan tensiones, entre los que se encuentran los poderes delegados, las privatizaciones y la deuda. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem juntó esta mañana en su despacho a la oposición dialoguista para continuar negociando.

Por otro lado, tras la escalada de tensión, Milei evalúa la posibilidad de trazar un nuevo pacto fiscal junto a los gobernadores que reclaman fuentes de financiamiento para sus provincias. Luego del debate en torno a la chance de coparticipar el Impuesto PAIS, el Gobierno trabaja en una convocatoria para avanzar posiciones, de la cual aún no hay precisiones.

En declaraciones radiales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, una de las piezas claves del Presidente para la negociación con los mandatarios provinciales anticipó que la administración libertaria intentará trazar un nuevo pacto fiscal. “Cuando se generó esta discusión sobre el tema tributario y se resuelve sacar el capítulo fiscal dijimos que una vez aprobada esta parte de la ley bases nos vamos a sentar con los gobernadores para analizar de qué manera recomponemos los ingresos provinciales”, subrayó al respecto.

En la misma línea, remarcó: "Buscaremos un nuevo pacto fiscal que nos permita una distribución razonable de los recursos coparticipables”. La relación del Gobierno con las provincias, ya con rispideces por los puntos de la ley, se tensó luego del último intercambio que protagonizaron con Francos en Consejo Federal de Inversiones (CFI) que se llevó adelante el pasado lunes. Al término de la reunión, desde la administración libertaria desmintieron que el impuesto PAIS haya formado parte del temario, e incluso lo aclararon en la cuenta de X, exTwitter, de la Oficina del Presidente al especificar que el tributo y el paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, “se discutirá más adelante”.

Desde Casa Rosada sostuvieron que los mandatarios “mintieron” respecto a los debatido, e incluso revelaron que el jefe de Estado instruyó a sus ministros a intensificar el ajuste en las provincias para conquistar el déficit cero. Por su parte, el ministro Francos admitió que el Impuesto PAIS fue parte de las conversaciones, aunque enfatizó en que no hubo ningún compromiso de su parte para coparticiparlo. “Yo no tengo facultades para poder decidirlo, de ninguna manera puedo tomar la decisión de aceptar ese pedido. No digo que no se haya conversado en la reunión, solo dije que no me podía comprometer a algo que deciden el ministro de Economía y el Presidente. Y ellos fueron claros: no hay coparticipación del Impuesto País”, argumentó.

Con minoría en ambas cámaras, el Poder Ejecutivo es consciente de que necesita de todos los sectores para avanzar en las reformas que busca aplicar, por lo que el vínculo con las provincias es clave para desempeñar su gestión sin sobresaltos.

Reunión de gabinete y más negociaciones

Junto al mandatario, esta mañana se reunieron la totalidad de los ministros, con excepción del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, de viaje por Estados Unidos. Guillermo Francos (Interior), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia),Mario Russo (Salud), Patricia Bullrich (Seguridad),️ Sandra Pettovello (Capital Humano),️ y Luis Petri (Defensa) llegaron uno por uno a Casa Rosada y participan del intercambio que tiene lugar en el Salón Eva Perón.

También dijeron presente los secretarios Eduardo Serenellini (Comunicación y Prensa), Karina Milei (General de la Presidencia), José Rolandi (Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete) y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Durante la jornada de ayer, Milei supervisó el inicio de sesión desde la quinta de Olivos, en compañía de su hermana, Karina, y este jueves hace lo mismo en una sesión que comenzó antes de las 12:30.

En forma paralela, Menem recibió desde las 10 a los presidentes de los bloques dialoguistas en su despacho. Allí se hicieron presentes Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, Cristian Ritondo, jefe del PRO, y Rodrigo De Loredo, presidente de la bancada de la UCR. Mientras que comprometieron su presencia José Luis Espert, líder de Avanza Libertad y titular de la Comisión de Presupuesto, y Pamela Calletti, del bloque Innovación, que reúne a 12 legisladores que representan a un grupo de provincias.

Defensa de la Ley Ómnibus

Tal como se informó, ayer el oficialismo y la oposición dialoguista defendieron en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”, al sostener que la iniciativa es “un shock de libertad para los argentinos” y la calificaron como “el punto de inicio de una nueva etapa” para el país.

Con la presencia de 137 diputados en el recinto, el oficialismo consiguió ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar con los denominados bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición federal.

Tras los cambios introducidos al texto original y que redujeron los 664 artículos originales en 386, comenzó la sesión con un pedido del presidente del bloque de Unión por la Patria Germán Martínez solicitando al cuerpo el envío del proyecto a comisión. La moción fue rechazada por 139 votos en contra y 103 a favor.

Lo cierto es que después de casi 11 horas de fuerte debate en el recinto, el oficialismo y sus “aliados” propusieron un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía, que el kirchnerismo no aceptó pero que volvió a perder en la votación.

Es por eso que hoy la expectativa está puesta en cómo seguirá el debate y, sobre todo, en las negociaciones que se siguen manteniendo para intentar destrabar el proyecto y que finalmente sea aprobado. Y allí jugarán un papel clave tres temas: las facultades delegadas, la deuda y las privatizaciones. Esos son hoy los tres puntos más importantes que están en discusión y que el oficialismo aún debe consensuar con la oposición.

Por lo pronto, estos serían los votos con los que contaría el gobierno, los que rechazan la iniciativa y los que aún están en duda sobre cómo votar:

Los cambios que sufrió el proyecto de Milei

Cabe destacar que en medio de frenéticas negociaciones entre legisladores de las distintas bancadas, se realizaron ayer varios cambios a la Ley Ómnibus que sorprendieron antes del inicio de la sesión. Entre otros, la eliminación del artículo referido a la prórroga del impuesto PAIS -muy discutido con los gobernadores- y las facultades especiales que pedía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Gobierno decidió también remover de plano los cambios en el Régimen Federal de Pesca, se quitó el aumento del 70 al 73 % a los cigarrillos y removieron el artículo por el cual disponía la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS (FGS) al Tesoro nacional.

Además se mantienen los fondos fiduciarios de zonas frías (que la ley eliminaba) para usuarios residenciales de gas. Y se quitaron los artículos que modificaban el financiamiento de las Leyes de Bosques Nativos y Glaciares entre otros.

Uno por uno, estos son todos los cambios:

❑ Eliminaron el artículo referido a la prórroga del impuesto PAIS. Este tributo vence el próximo 22 de diciembre.

❑ Se mantienen los fondos fiduciarios de zonas frías para usuarios residenciales de gas. La ley los eliminaba.

❑ Removieron el artículo por el cual disponía la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.

❑ Quitaron de plano los cambios en el Régimen Federal de Pesca.

❑ Sacaron los artículos que sancionaba con multas a manifestantes solicitada por Patricia Bullrich.

❑ Se suprimió el aumento del impuesto a los cigarrillos del 70 al 73 por ciento que afectaba a las tabacaleras.