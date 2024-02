De la expulsión de un empresario a la insólita queja de una diputada

Desde la expulsión de un empresario por insultar a una diputada, pasando por las quejas de una legisladora por los candados en los ascensores del Congreso hasta la protesta de una activista de Greenpeace en plena sesión. El debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados dejó varias perlitas, entre ellas muchas que nada tenían que ver con el tratamiento de la normativa.

Por ejemplo, en el arranque de la sesión la vicepresidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moreau, sorprendió con un llamativo reclamo al titular del cuerpo, Martín Menem: “Saquen los candados de los ascensores porque son públicos y los diputados no podemos limitarnos en nuestros movimientos”, disparó la diputada, que antes había denunciado la presencia en los pasillos del recinto de Leonardo Sosa, fundador del grupo Revolución Federal y que estuvo preso por instigación a la violencia cuando intentaron asesinar a la expresidenta, Cristina Kirchner.

Tras ello, el hombre fue expulsado del Parlamento, al igual que el empresario Tomás Agote, quien desde uno de los palcos empezó a proferir gritos contra la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman. Fue un momento de especial tensión en el que los legisladores le reclamaron al presidente de la Cámara de Diputados que procediera a echarlo. Algo que finalmente ocurrió. Ya fuera del recinto, Agote, que es un empresario PyMe, se defendió en X (exTwitter): “Sólo para aclarar: no insulté a Myriam Bregman. Vean y escuchen las grabaciones. Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero decir ‘Estás confundida” y ‘Con cuántas PyMes te reuniste’ no es un insulto”.

La tensión volvió a flotar en el aire cuando una activista de la organización ambientalista Greenpeace interrumpió el debate para protestar contra algunas de las reformas que impulsa la Ley Ómnibus y mostrar un cartel con la leyenda “El ambiente no se negocia”.

En medio del revuelo, sobre todo con cada intervención de los legisladores para plantear cuestiones de privilegio, Miguel Pichetto pidió la palabra para reclamar un poco de orden en el recinto: “No son tolerables los abucheos, que se respete la palabra, si no es una cancha de fútbol esto”, se quejó.

Otro dato de color lo aportó el propio presidente, Javier Milei, quien siguió la sesión desde Olivos y en pleno debate utilizó su cuenta de X, pero para contar que había tenido una reunión virtual con el fundador de la app de citas Tinder, Sean Rad: “Acabo de tener un conference call con @seanrad, fundador de TINDER, y nos hemos puesto de acuerdo en hacer una reunión en Buenos Aires con otros grandes emprendedores del mundo tecnológico...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, tuiteó el mandatario.

