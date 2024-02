Botellazo en Tigre - Chacarita: fuerte descargo de Brandan contra las declaraciones de Gorosito

Tigre vs Chacarita tuvo que ser suspendido por una agresión a Fernando Brandán, el futbolista funebrero. El partido correspondía a los 32avos de final de la Copa Argentina.

Desde la platea de Tigre, un hincha que luego fue identificado y aprehendido, arrojó un botellazo que dio contra Brandán. Los médicos de ambas parcialidades confirmaron que no estaba en condiciones de seguir jugando.

Con esta información, el árbitro Ariel Penel decidió suspender el encuentro y dar lugar al Tribunal de Disciplina.

En tanto, luego de informar a los dos directores técnicos, Pipo Gorosito, a cargo del plantel de Tigre realizó declaraciones que generaron polémica. El ex DT de Gimnasia sostuvo que “estaba mal” la agresión pero que Brandán no tenía que “cabecearla”.

Ya asistido y recuperado, el jugador funebrero cruzó al técnico, a quien criticó por estas palabras. En primer término, comentó cómo era su estado de salud: “Físicamente molesto, muy molesto en el ojo. Vengo de hacerme un fondo de ojo ahí donde tengo una inflamación en la pupila, tengo varios días de reposo con tratamiento y tengo que volver a hacerme estudios el lunes a primera hora para ver si hay evolución o no. Físicamente bastante dolorido y también dolido emocionalmente. Lo que he estado viviendo, escuchando y leyendo me está doliendo mucho. Eso hace que los dolores físicos duelan más”.

“Me duele mucho porque ponen en tela de juicio la pasión y los valores que uno tiene sobre el deporte. Si hay algo a lo que me dediqué toda mi vida, desde que tengo pañales, es a pararme dentro de una cancha y competir. Que salgan a hablar cosas de algo en donde uno deja la integridad física y la dejan de lado... buscan el beneficio propio. Yo lo que no quiero es sacar ventaja ni mucho menos. Me duele mucho, no sólo a mí, sino lo que siente mi familia. Llegué a las 12 de la noche a la clínica, estaba mi hija más grande y me dijo: ‘Pa, ¿por qué cabeceaste una botella?’. ¿Cómo explicarle a una nena de 11 años que lo que menos quise es poner en peligro mi cara y mi ojo sabiendo que tengo tres criaturas hermosas que me esperan en mi casa?”, contó Brandán.

Además, comentó que su intención no fue recibir la agresión sino “intento sacarlo a Cardozo para avisarle al árbitro que estaban tirando cosas. Cuando miro hacia arriba, la botella ya la tenía en mi cara”. Por otra parte, afirmó que lo llamaron un montón de clubes con los que está agradecido “pero de Club Atlético Tigre nada. Al contrario”.

Se perderá el próximo encuentro con Quilmes porque no puede entrenar dado que sigue en revisión por la inflamación del ojo. Se mostró abierto a aceptar una disculpa de Gorosito “si me golpea la puerta de mi casa”.