Eduardo Domínguez: “El Estudioo es todo, me contagia”

Reflexivo, sereno, picante, emocionado... Eduardo Domínguez ofreció una entrevista a un reducido grupo de periodistas en la concentración del Country de City Bell, en la que habló de todo: el título en la Copa Argentina, el presente del equipo, su relación con Juan Sebastián Verón, la esencia de Estudiantes como club, su vínculo familiar y los cambios que se avecinan de cara al duelo contra Godoy Cruz, sin olvidarse de lo sucedido el domingo pasado en el Bosque en oportunidad del clásico contra Gimnasia.

“Vamos bien, sabiendo cómo empezamos el año, que se nos fueron jugadores importantes, aunque suene repetitivo. El equipo no se resintió, se transformó y los chicos entendieron. No sabemos a dónde vamos a llegar porque algunos son jugadores nuevos, conocemos su individualidad pero hay que ver cómo se van a acoplar desde lo individual”, arrancó su diálogo hablando del presente del equipo.

“Trajimos a Eric (Meza) pero Mancuso lo está haciendo muy bien. Lo trajimos para reemplazar a Godoy. Yo le fui claro, le dije ‘Va a venir Eric a reemplazar a Godoy pero hoy vos sos el titular y está en vos’. Eso me parece lo bueno que ha logrado el equipo en este poco tiempo. Leo fue el mejor lateral y yo a la gente no los escuché corear su nombre. A Mancu ya lo corean...”, siguió. y agregó: “El nivel de juego lo sostenemos. El equipo se agarró del equipo, no de la individualidad y esperamos que eso empiece a aparecer cuando lo necesitemos”

Por ello, advirtió que sería un error querer un equipo como el del año pasado. “Esperamos ser otro y mejor porque queremos envalentonarnos de lo colectivo y no de la individualidad, que eso aparezca cuando tiene que aparecer. Hoy tenemos variedad y variantes”.

Sobre cómo llevar un plantel con recambios importantes en esta temporada y teniendo por delante una seguidilla de partidos, Domínguez destacó: “Tratamos de ser lo más equilibrados posible. ¿Cuántos equipos en el mundo son un equipo de posesión? Tres o cinco en el mundo. Generalmente se daña al rival con ataques directos. Uno tiene que trabajar todas las variantes posibles”.

Elogió el juego de José Sosa en despliegue y pelota parada y confesó que seguirán defendiendo con cuatro hombres en el fondo pero “en alguna ocasión especial podemos utilizar la línea de cinco, siempre puede volver”.

Eduardo Domínguez en la intimidad del Country para una charla muy jugosa y extensa del presente de Estudiantes / EL DIA

Además dijo que frente a Godoy Cruz “van a jugar los que están mejor” y reconoció que habrá más de una variante. “No me quiero adelantar porque pasan situaciones que son impensadas y te hacen cambiar sobre la marcha”.

“Tenemos que ir a Mendoza y ganar pero administrar los minutos. Tenemos variedad para lograr ganar, va a estar en nosotros y vamos a necesitar de los grandes. Pero sabemos que no van a poder jugar los tres partidos seguidos para llegar de la mejor manera al 13”, se refirió al futuro inmediato.

“Es un placer hablar con Verón. Él está en contacto con Angeleri, que es mi nexo con la dirigencia”

A su vez, con la cabeza puesta en que “nos quedan cinco partidos para revalidar. Es uno de mis sueños, que el equipo no se relaje y volver a ganar. Es la costumbre del día a día, cuando te relajaste y dejaste de hacer algo que era importante para el grupo, se siente”. En cuanto a los jugadores que llegaron, ya sean los nuevos (como Tiago Palacios y Edwuin Cetré) como José Sosa asumió que “faltan entrenamientos juntos, partidos juntos” para alcanzar el nivel que pretende de sus dirigidos.

Como cabeza de equipo, no descuida un punto que no se negocia entre los hinchas: la Copa Libertadores. “Es diferente. Es la competencia en la que todos quieren estar. Hay equipos que gastan mucho dinero para estar arriba, te hablo de 40 millones de dólares solo en salarios y ¿cómo competís con es? Hoy la realidad marca que en los últimos cinco años, solo un equipo que no era brasileño llegó y fue Boca. Después, todos de Brasil que tienen poder adquisitivo y del otro poder que es el que vende. Si nos queremos meter ahí, tiene que ser diferente”, indicó.

SU RELACIÓN CON VERÓN

Cuando Estudiantes salió campeón de la Copa Argentina en diciembre, Juan Sebastián Verón estuvo presente en los festejos en la Municipalidad. Fue la primera vez que se vieron y hablaron con Domínguez: “Él está constantemente hablando con Marcos (Angeleri) que es mi nexo porque está todos los días acá. Tiene ganas de estar más tiempo acá y seguimos intercambiando ideas, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Es lindo hablar con él porque es alguien que influyó mucho en la nueva historia del club y con características que pocos tienen en el fútbol”.

De inmediato la inevitable comparación, en esta ocasión, fue sobre los técnicos ganadores de la historia. “Yo no me quiero comparar, no me siento en ese lugar, sabemos lo que fue Sabella, lo que ganó el Cholo (Simeone). La copa que ganamos antes no se jugaba, mucho menos cuando estaba Bilardo. Si hablamos de Estudiantes hablamos de Bilardo y si hablamos de Bilardo, hablamos de Estudiantes. Yo no me siento a esa altura”, dijo.

SU ADMIRACIÓN POR EL HINCHA Y LA ESENCIA DEL CLUB

Aquellos que llegan a Estudiantes sin antes haber tenido contacto con la institución, coinciden en resaltar el clima que se vive. El caso del actual DT albirrojo no fue la excepción: “Me hacen sentir bien acá, en el día a día entendés lo que se habla afuera, lo que dicen los ex jugadores o aquellos que tal vez pasaron seis meses por acá. Te marcan diferentes cuestiones que las tomas como ‘bueno, tampoco es tanto’ y cuando uno está acá te las hacen sentir y ser parte. Depende de uno si quiere o no y a mí me gusta ver todo lo que se construyó, cómo, lo que cuentan, cómo fue creciendo. Mirás para todos lados y hay glorias que levantaron todo eso. Uno tiene que respetar y yo lo hago con mucha alegría y mucha convicción”.

“No me quiero ni me puedo comparar con otros técnicos como Sabella o Bilardo que ganaron todo”

La forma en la que lo vive el hincha es, bajo su mirada, de las situaciones más destacables. Además de destacar las leyendas de algunas banderas y de reconocer que tiene mucha ansiedad por vivir cómo es jugar la Copa Libertadores en este Club, sentenció: “El ‘Estudiooo, Estudiooo’ mata todo. Me gusta, contagia y es la esencia. Contra la esencia no se puede ir. Cuando llegas acá y querés ir contra eso, uno solo se pone en un costado. Hay que moldearlo a lo que uno quiere entendiendo lo que quiere el hincha porque al final, uno juega para que el hincha esté contento. Si no, le arrancamos una parte de su corazón, de su alma. Si luchamos contra eso, estamos luchando en vano porque es contra lo que es Estudiantes de raíz, es parte. Todos te hablan en contra de Estudiantes, hay una bandera que dice ‘Solo contra todos’ y es espectacular porque es así, lo sienten así, lo viven así. Después te enterás que todos tienen cábalas, todos tienen cosas. Te dice que Estudiantes hace tiempo (en el partido) y lo hacen todos”.