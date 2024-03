Estafa piramidal en Ensenada: la "Virgen de la abundancia" pegó el faltazo a la audiencia

Antonella Rocha, la joven ensenadense acusada de llevar a cabo una enorme estafa piramidal , pegó el faltazo a la audiencia que había quedado estipulada por el fiscal encargado de la investigación. Por tal motivo, volverá a ser llamada para que se presente en los tribunales del fuero penal de La Plata.

La joven apodada como la " Virgen de la Abundancia " recibirá una nueva notificación judicial por la que será nuevamente citada a declarar ante la Justicia platense. Cabe recordar que el hecho está caratulado como "presunta estafa piramidal" y hoy se hicieron presentes otros coimputados que aseguraron desconocer la maniobra fraudulenta.

El hecho que afectó a "miles" de vecinos, desató una pueblada y obligó a la confesión de la acusada

“Plata fácil” y en “tiempo récord”, fueron los eslabones que sirvieron para vincular esa realidad de vulnerabilidad con una promesa floja de papeles. Eran tantas las carencias, las dificultades, que muchos prefirieron creer sin pensar. Ponían 10 mil y, a los siete días, tenían 20, exactamente el doble. Un negocio redondo y recomendable.

Antonella Rocha, la chica denunciada como “el cerebro” de una mega estafa piramidal, que dejó un tendal de damnificados en esa ciudad, muchos de ellos inmersos en una clara situación de necesidad y urgencia.

La noche del 21 de noviembre, muchas de los damnificados participaron de una pueblada en la vivienda de la joven . Al no encontrarla empezaron las discusiones, los golpes y luego vino lo peor: con la llegada de la policía todo se puso más tenso, entraron a la vivienda, la vaciaron y la prendieron fuego.

“Usamos tu plata para invertir en diferentes cosas. Tu plata va a diferentes destinos. Nosotros hacemos cinco veces más de lo que vos invertís. Con tu dinero, a vos te damos el doble y nosotros nos quedamos con el resto. El pago es 100 por ciento seguro. Los pagos los hago únicamente yo. Es así”, decía Antonella Rocha desde su página de Instagram a la espera de sumar más voluntades a su “telar de la abundancia”.