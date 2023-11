"Se me fue de las manos": habló la acusada de múltiples y millonarias estafas en Ensenada

Antonella Rocha, la acusada de "estafa piramidal" en la que habrían caído más de un centenar de vecinos de Ensenada, que anoche intentaron lincharla, habló este miércoles. En sus redes sociales hizo una publicación en la que admitió que la situación "se me fue de las manos".

La joven de 22 años, y de nacionalidad boliviana, escribió: "Se me fue la situación de las manos, no di abasto haciendo yo sola los pagos". Luego agregó: "Creí que contratando más gente iba a poder agilizar las cosas pero por más datos que anoten no llegaban a preparar los pagos".

Luego explicó que "si no se hubieran bloqueado las cuentas todo sería más rápido. Mis asistentes me prestaron sus cuentas para poder avanzar con sus pagos y lo único que logré es que se bloqueen las de ellas también". Además prometió que "voy a responder a cada uno de sus pagos. Les pido disculpas y no metan a gente que no tiene nada que ver" y que "apenas pueda vuelvo a comunicarme".

La publicación, en apenas 15 minutos ya tenía 100 comentarios, muchos de ellos con fuertes críticas. "Qué lástima, perdiste todo. Tu mamá, una mujer trabajadora luchadora no se merecía nada de lo que pasó, fíjate un poquito en las redes como se fue todo de las manos Antonella Rocha que tristeza por favor", fue una de las respuestas. Otro usuario escribió: "Mientras me des lo que puse ya está. Mis hijas y yo necesitamos lo que es nuestro".

Noche de furia en Ensenada

Tal como se informó, Rocha está acusada de prometer duplicar en poco tiempo el dinero que le entregaban, en lo que se conoce como la clásica "estafa piramidal". Con esa maniobra habrían caído varias personas, muchas de ellas son las que habrían participado anoche de la pueblada.

Se cree que se enteraron que la mujer había fugado del barrio con la plata, que estiman que eran unos 5 millones de pesos, por lo que se hicieron presentes en su casa. Al no encontrarla empezaron las discusiones, los golpes y luego vino lo peor: con la llegada de la policía todo se puso más tenso, entraron a la vivienda, la vaciaron y la prendieron fuego.

La Policía fue alertada del episodio y actuó de forma rápida. Hasta se escucharon varios disparos de balas de goma, que fueron efectuados para dispersar a los revoltosos.

Qué dice el parte policial

Según el parte policial al que accedió este diario, los presentes en el lugar de los hechos aseguraron que Rocha los había estafado con dinero "en una suma importante" y en un principio se mostraban tranquilos. Pero instantes después se inició una gresca generalizada en virtud que estos pretendían ingresar al domicilio, logrando el personal uniformado extraer ilesas tanto a la víctima como a su familia, que terminó "alterando" a los vecinos furiosos, tal como se informa en el reporte.

Es por eso que hubo enfrentamientos con la policía, a quienes agredieron a piedrazos, por lo que debieron efectuar disparos de balas goma. Los momentos de violencia se repitieron una y otra vez, generando así aún más tensión. Así fue que los atacantes lograron superar la barrera policial e ingresar a la casa de la acusada, de donde se llevaron varios elementos y recién ahí la situación se tornó más calma.

En ese sentido se informó que Rocha fue detenida por la policía y se abrió una causa en la que figura como "víctima y denunciada", y que está caratulada como "daño, hurto calificado en poblado y en banda, y presunta estafa piramidal", que se tramita en la UFI Nº16 de La Plata. Se espera que hoy la acusada sea indagada.

Por el caso hubo otros tres detenidos, uno de ellos de 14 años. Además la policía incautó un carro con alimentos, que habrían sido robados de la vivienda de la joven.

Se supo también que ya en la madrugada la tensión se mudó a la Comisaría Primera de Ensenada, donde varios vecinos intentaron entrar a la fuerza a esa dependencia policial ubicada en Sidotti y San Martín para seguir increpando y agrediendo a la apuntada por estafas. Tan fuera de sí estaban los manifestantes que hasta rompieron la vidriera de un local de motos cercano y robaron cascos. También el de una casa de venta de muebles que en sus redes sociales escribió: "Gracias Antonella Rocha y todos los que no saben convivir en sociedad. ¿Quién me paga el vidrio?".

El testimonio de los vecinos

"La mujer prometía duplicar en una semana la plata que le daban", le dijo uno de los damnificados a este diario, pero como "no cumplió un grupo de personas quiso lincharla porque prometió pagar y nunca pagó".

Las mismas fuentes sostienen que "saquearon varias casas y las prendieron fuego. También se llevaron muebles, ropa y hasta electrodomésticos como forma de cobrarse lo que les robó".

"Con tu guita le pagaba a otra persona y en el medio se quedaba con una parte", agregaron, y contaron que la joven "se daba la buena vida".