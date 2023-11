“Necesidad y urgencia”: la trama de un mega engaño en Ensenada

Cómo una joven de 22 años se animó a tanto, cómo “craneó” semejante idea, de dónde copió el modelo y qué la impulsó a ponerlo en práctica, son algunos de los interrogantes que por estas horas atraviesan el caso que sacude a Ensenada. Es el de Antonella Rocha, la chica denunciada como “el cerebro” de una mega estafa piramidal, que dejó un tendal de damnificados en esa ciudad, muchos de ellos inmersos en una clara situación de necesidad y urgencia.

“Plata fácil” y en “tiempo récord”, fueron los eslabones que sirvieron para vincular esa realidad de vulnerabilidad con una promesa floja de papeles. Eran tantas las carencias, las dificultades, que muchos prefirieron creer sin pensar. Ponían 10 mil y, a los siete días, tenían 20, exactamente el doble. Un negocio redondo y recomendable.

Ahí nació el boca a boca en el barrio y hubo varios que se convirtieron en “falsos profetas” de una operatoria, que a poco de nacer ya tenía certificado de defunción.

Sin dudas, Rocha fue muy hábil, incluso en el manejo de las redes sociales, donde se la vio organizando fiestas y sorteos exclusivos para sus clientes, a quienes tentaba con motos y sumas de hasta 300 mil pesos. Dicen que cayó hasta gente de La Plata.

Todo se desencadenó en pocos meses, porque, según una alta fuente de la investigación, “desde octubre le habíamos puesto el ojo. Teníamos la información de lo que estaba haciendo y de lo que estaba pasando”.

Con domicilio real en Pasaje Dolores e Ingrasia, en el fondo de Villa Tranquila, la finca de su madre terminó convirtiéndose en epicentro de la locura. Este dato no es menor.

“Usamos tu plata para invertir en diferentes cosas. Tu plata va a diferentes destinos. Nosotros hacemos cinco veces más de lo que vos invertís. Con tu dinero, a vos te damos el doble y nosotros nos quedamos con el resto. El pago es 100 por ciento seguro. Los pagos los hago únicamente yo. Es así”, decía Antonella Rocha desde su página de Instagram a la espera de sumar más voluntades a su “telar de la abundancia”.

Sin embargo, en poco tiempo la promesa de pago semanal se estiró a 10 días, a 20 y hasta un mes y hubo gente que directamente no pudo ni siquiera recuperar la inversión. Ni hablar de la ganancia.

Por eso se fue conformando un clima espeso, un frente de tormenta, que descargó toda su furia el martes por la noche, cuando una turba de vecinos alienados salió a cobrar, pero venganza. No le importaba otra cosa.

Al grito de “Anto da la cara”, el furioso grupo de frentistas se presentó en su vivienda, pero como la vieron escapar por los fondos, la siguieron hasta Haramboure y Marqués de Avilés. La casa de su madre.

A los manifestantes no les importaba nada. Ni siquiera el partido de la Selección en Brasil.

Empezaron con gritos e insultos y, en cuestión de minutos, la violencia se apoderó de la escena. Al punto que rompieron todo. Nada quedó en pie. Ni los colchones, ni la cocina, ni el inodoro, ni las cortinas. Se llevaron absolutamente todo. La propiedad “quedó pelada”. Literal.

Por lo sucedido y, sumida en una angustia abrumadora, Nora, la madre de Antonella, contó: “No sé qué voy a hacer, me quemaron toda mi casa, me rompieron todo, no tengo nada, me dejaron en la calle. Yo digo ¿por qué?. Me dejaron sin trabajo, sin nada. ¿Cómo voy a empezar de nuevo a la edad que tengo? Ya no puedo trabajar”.

El lugar estaba habitado por la mujer y su marido, dos personas adultas mayores, y un hijo con capacidades diferentes, a quien “tuvieron que sacar volando, no les importó nada a la gente”.

“Quedó totalmente destruida la pieza del nene, quemaron todo, tenía una pieza con su televisor y su camita, dejaron en la calle a la criatura, sin comida, sin nada. No tenemos nada, nos prendieron fuego todo”, agregó.

Además, confirmó que les sacaron “la heladera, la cocina, los platos, las camas, quemaron todo, no tenemos nada”.

Respecto a la acusación de estafa que pesa sobre Antonella, Nora confirmó que fue otra de las que cayó en el supuesto engaño: “Lo único que sabía es que era un trabajo al 100%, yo misma me prendí, pero a veces a los hijos uno no los termina de conocer, hasta ahora no sé cuál es su trabajo realmente, porque no pude hablar con ella”.

Antonella “ni siquiera vivía acá, ¿yo qué tenía que ver para que me vengan a romper todo. Ahora que le diga la gente si se siente feliz destruyendo una vida, no les importó ni la criatura. Nadie nos quiere ayudar, nos dicen que yo participé, pero yo no estafé a nadie, al contrario, yo puse plata y no le debo a nadie”, añadió.

Nora indicó que su hija le dijo que se le habían bloqueado las cuentas y no pudo pagar. Y cerró: “Yo dije que les iba a pagar lo que ella debía pero ahora ¿con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a sobrevivir? No tengo nada”.

EL DESCARGO

Por su parte, cuando bajó un poco la espuma, la joven de 22 años hizo una aparición virtual para explicar: “Se me fue la situación de las manos, no di abasto haciendo yo sola los pagos”. Luego agregó: “Creí que contratando más gente iba a poder agilizar las cosas, pero por más datos que anoten, no llegaban a preparar los pagos”.

Entre las víctimas de la maniobra habría familiares de un líder gremial muy renombrado

Luego explicó que “si no se hubieran bloqueado las cuentas todo sería más rápido. Mis asistentes me prestaron sus cuentas para poder avanzar con sus pagos y lo único que logré es que se bloqueen las de ellas también”. Además prometió que “voy a responder a cada uno de sus pagos. Les pido disculpas y no metan a gente que no tiene nada que ver” y que “apenas pueda vuelvo a comunicarme”.

La publicación, en apenas 15 minutos ya tenía 100 comentarios, muchos de ellos con fuertes críticas. “Qué lástima, perdiste todo. Tu mamá, una mujer trabajadora, luchadora, no se merecía nada de lo que pasó. Fijate un poquito en las redes como se fue todo de las manos. Antonella Rocha, que tristeza por favor”, fue una de las respuestas. Otro usuario escribió: “Mientras me des lo que puse, ya está. Mis hijas y yo necesitamos lo que es nuestro”.

DEMORADOS Y DISPAROS

En medio de los incidentes, la Policía tuvo que intervenir con munición de goma y estruendo para dispersar a los revoltosos.

Las corridas, la desesperación y el miedo, dominaron la noche.

Tres personas fueron demoradas, otras 12 identificadas y afortunadamente no se lamentaron heridos.

La joven acusada de pergeñar la estafa fue notificada del inicio de una causa judicial en su contra

En cuanto a Rocha, fue conducida a la seccional primera, donde le notificaron el inicio de una causa en su contra por estafas reiteradas, aunque no quedó detenida.

En los alrededores de la dependencia, siguió el terror, porque muchos descargaron su furia rompiendo vidrios en varios comercios. Hasta en una agencia de motos sustrajeron algunos cascos.

Por este caso, en Ensenada hay preocupación. Incluso, al cierre de esta edición, crecía la tensión por una serie de amenazas, que comenzó a correr como reguero de pólvora desde distintas plataformas virtuales. La Policía tomó nota y estaba en alerta.