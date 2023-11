VIDEO.- Quién es Anto Rocha, la "Virgen de la Abundancia" de Ensenada, acusada de "estafa piramidal": revelan cómo operaba

Ensenada vive por estas horas momentos de tensión. La pueblada que anoche se registró en la zona de Pasaje Dolores e Ingrasia, y que siguió en la Comisaría Primera de esa vecina ciudad, tuvo mucha violencia y dejó extrema preocupación al punto que esta mañana aún había movimientos en la vivienda de Antonella Rocha, la joven de 22 años acusada de "estafa piramidal".

A la acusada, de nacionalidad boliviana, casi la linchan junto a su familia y ahora empiezan a conocerse los testimonios de algunos de los damnificados que dan cuenta de las maniobras de Rocha con el dinero que le daban para "trabajar" y la vida "de lujos" que llevaba.

Además, ella misma publicó el pasado 8 de noviembre en sus redes sociales una llamativa foto, en la que se hace llamar "La Virgen de la Abundancia". Se trata de la imagen de una virgen con su rostro y ese posteo tuvo gran cantidad de comentarios en los que los usuarios respondían "amén" y hasta le escribieron: "Mi virgencita no me desampares".

Este miércoles, tras la furiosa noche que terminó con golpes, saqueo y hasta balas de goma, la joven dio la cara y se disculpó en un posteo que hizo en su cuenta de Facebook. "Se me fue de las manos", confesó, y prometió devolver todo el dinero.

Así operaba Antonella Rocha

EL DIA hizo una recorrida por el barrio donde se sucedieron los violentos episodios y habló con una de las denunciantes. Se trata de Gisela, quien dijo que "invertí plata en octubre. Fue una pequeña inversión de 20 mil pesos, que el piso para invertir. Si bien tardó tres semanas en devolverme la plata me la duplicó. Por eso seguí invirtiendo y terminé con 80 mil pesos. Me daba 20 mil por semana y llegué hasta tener 280 mil pesos. Después le di un millón de pesos y todavía no me pagó las ganancias".

Así develó cómo operaba la joven acusada. Y dio más detalles: "Ponía carteles con números de teléfono nuevos para que se comuniquen. Puso 5 chicas para que la ayuden a manejar el negocio y era toda gente del barrio, que nos conocemos todos. Pero la gente empezó a invertir cada vez más y ya venían de Olmos, de Berisso, de todos lados. La gente le traía pesos y hasta dólares, porque esto va de boca en boca y como pagaba era seguro. Era mucha plata y ella pagaba".

Lo cierto es que de un día para el otro cambió la situación. Gisela contó que "la semana pasada hubo un conflicto, le quisieron entrar, según dijo. Por eso puso cámaras para monitorear y nos dijo que no podíamos ir al domicilio. Había que mandar mensaje a un número si invertiste en octubre, a otro si invertiste en noviembre y a otro para inversiones. Pero en un momento dejó de contestar".

"Fui cinco veces a la casa y salían las chicas, que tenían un cuaderno donde te anotaban para una mejor organización, decían. Y que la semana que viene iba a pagar el mes de noviembre. Fui el martes y nada. Fui ayer y pasó lo que pasó. Ya cuando llegué había otras personas y ella atendía desde la ventana. Dijo que la plata no estaba y que desde hoy iba a pagar pero la gente se cansó. Se fue acumulando gente", sostuvo, y agregó que "la gente entró a la casa y se llevó de todo, por ejemplo yo me llevé un plasma de 70 pulgadas por la inversión que yo le hice y no me pagó".

Repercusión en las redes sociales

En las redes sociales el caso tuvo una amplia repercusión. Al punto que varios usuarios de distintas plataformas se expresaron al respecto. Hablaban de la "vida de lujos" que llevaba Antonella Rocha y hasta hablaron de "viajes" y "ropa cara".

Uno de los posteos que circularon fue el de un usuario que escribió: "Le dijeron 'inversionista' a Antonella Rocha, cuando en realidad la mina hizo el clásico telar de la abundancia". Y agregó que "tarde o temprano iba a explotar. Ahora la mina se fugó con la plata y todavía hay gente que la defiende. No entiendo".

Además destacó que "la mina no era la madre Teresa que ayudaba a la gente invirtiendo esa plata para sacarle ganancia. Con tu guita le pagaba a otra persona y en el medio se quedaba con una parte y se daba la buena vida. Ni el secundario completo debería tener". También se preguntó: "¿Qué se podía esperar una piba de 22 años a la que le entraban fácil 5 millones de pesos por día en la cuenta?".

Por otro lado asegura que "le gustaba la fama y se hacía la Susana Giménez de Ensenada sorteando cosas", y denuncia que "a día de hoy debía muchísima plata de octubre, noviembre y para que quede claro que era un telar, hoy abrió las inversiones de nuevo claramente necesitaba plata para pagar lo q debía. Si no fuera así se hubiera encargado de aunque sea devolverle lo que pusieron a los de octubre antes de tomar plata nueva".

Qué dice el parte policial

Según el parte policial al que accedió este diario, los presentes en el lugar de los hechos aseguraron que Rocha los había estafado con dinero "en una suma importante" y en un principio se mostraban tranquilos. Pero instantes después se inició una gresca generalizada en virtud que estos pretendían ingresar al domicilio, logrando el personal uniformado extraer ilesas tanto a la víctima como a su familia, que terminó "alterando" a los vecinos furiosos, tal como se informa en el reporte.

Es por eso que hubo enfrentamientos con la policía, a quienes agredieron a piedrazos, por lo que debieron efectuar disparos de balas goma. Los momentos de violencia se repitieron una y otra vez, generando así aún más tensión. Así fue que los atacantes lograron superar la barrera policial e ingresar a la casa de la acusada, de donde se llevaron varios elementos y recién ahí la situación se tornó más calma.

En ese sentido se informó que Rocha fue detenida por la policía y se abrió una causa en la que figura como "víctima y denunciada", y que está caratulada como "daño, hurto calificado en poblado y en banda, y presunta estafa piramidal", que se tramita en la UFI Nº16 de La Plata. Se espera que hoy la acusada sea indagada.

Por el caso hubo otros tres detenidos, uno de ellos de 14 años. Además la policía incautó un carro con alimentos, que habrían sido robados de la vivienda de la joven.

Se supo también que ya en la madrugada la tensión se mudó a la Comisaría Primera de Ensenada, donde varios vecinos intentaron entrar a la fuerza a esa dependencia policial ubicada en Sidotti y San Martín para seguir increpando y agrediendo a la apuntada por estafas. Tan fuera de sí estaban los manifestantes que hasta rompieron la vidriera de un local de motos cercano y robaron cascos.