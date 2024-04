Desgarradora carta de la novia de Felipe Fort por el perro que quiso faenar su mamá en La Plata

El caso viral de la mujer que pidió faenar a su perro en una carnicería de La Plata sigue sumando capítulos. Tras el escándalo y la viralización, ayer Felipe Fort salió a defenderse luego de que lo involucraran en el episodio, ya que la mujer que aparece en el video es la madre de su novia, Priscila Godoy, quien en las últimas horas salió con los tapones de punta contra quienes criticaron a la pareja.

La joven rompió el silencio y en sus redes sociales publicó una desgarradora carta contando los problemas psiquiátricos que padece su madre. "Es una lucha desde que tengo 4 años de edad", sostuvo. Además, se sinceró sobre la situación de "Toby", el Golden que fue dado en adopción "a una chica amorosa" que vive en una quinta con piscina para que el perro pueda divertirse, correr y nadar.

"Realmente me duele en el alma la desestimación y frialdad con la que se tratan actualmente las enfermedades mentales, y la desinformación que los medios brindan sobre ellas", manifestó Priscila, que también salió a desmentir que su novio haya amenazado a Ezequiel Kelo, el proteccionista platense que rescató al perro: "Quiero aclarar que nadie amenazó a nadie nunca, le hemos pedido amablemente a la persona que difundió esto si por favor podía borrarlo ya que ya se habían tomado las medidas legales correspondientes".

Para terminar, la novia del hijo del chocolatero Ricardo Fort cerró diciendo: "Felipe es el ser más maravilloso que he conocido en mi vida, no tiene maldad, es puro amor y me duele muchísimo que lo ataquen cuando lo único que buscaba era ayudar, y que amenazó a alguien es una CALUMNIA, ya ha pasado demasiadas cosas como para que lo involucren en un problema que está ajeno a él. Por favor".

La carta abierta de Priscila Godoy, novia de Felipe Fort

Esta es la carta abierta que Priscila Godoy, la novia de Felipe Fort, subió a las redes sociales en torno al caso de su madre que pidió faenar a un perro en una carnicería de La Plata:

¡Hola a todos! Quería contarles un poco para que dejen de brindar desinformación. Mi mamá es una persona con una enfermedad psiquiátrica. Es una lucha desde que tengo 4 años de edad, ella es una madre amorosa, y una gran persona, lamentablemente tuvo una recaída de un momento a otro por lo que ya se tomaron cartas en el asunto y ahora está en manos de su psiquiatra de toda la vida. Toby estuvo en mi familia durante nueves años que fueron maravillosos, llenos de amor, jamás sufrió un maltrato, ni en ese momento ni nunca.

Cuando ocurrió esto yo misma estuve de acuerdo con la decisión de darlo en adopción a una chica amorosa, con una familia y una quinta con piscina para que pueda jugar (le encanta nadar), ya que mi mamá no está en condiciones de hacerse cargo de nadie, tengo contacto con la chica e incluso su dirección para ayudar en lo que sea, nunca sufrió ni sufrirá ningún tipo de necesidad, siempre fue un perro feliz y lo seguirá siendo en esa hermosa familia. Nosotros somos una familia unida y llena de amor, con problemas, como cualquier otra familia podrá tener, no existe nada turbio detrás. AMO los animales con mi alma, desde toda mi vida. Ni mi mamá ni yo ni nadie de mi familia maltrató NUNCA un animal. Por mi amor hacia ellos es que logro entender y empatizar con la indignación de las personas que no conocen la historia detrás de todo esto.

Realmente no me molesta lo que escriban sobre mi, yo estoy orgullosa de la persona que soy y tener el amor y el apoyo de mis seres queridos. Los comentarios hacia mi mamá por el contrario, me hacen muchísimo daño porque es mi mamá y está enferma, y la amo como cualquiera ama a su mamá, detrás de todo esto hay una familia muy angustiada por toda esta situación.

La ley ya tomó cartas en el asunto, Toby fue dado en adopción en ese mismo instante, algo que nunca se ha discutido y algo en que repito, yo estuve de acuerdo, y mi mamá llevada con su psiquiatra para seguir el respectivo tratamiento. Luego de todo el proceso legal fue que se difundió este video con toda nuestra información y datos personales sin nuestro consentimiento, más allá de los comentarios también han llegado hasta amenazas. Realmente me duele en el alma la desestimación y frialdad con la que se tratan actualmente las enfermedades mentales, y la desinformación que los medios brindan sobre ellas.

Quiero aclarar que NADIE AMENAZÓ A NADIE NUNCA, le hemos pedido amablemente a la persona que difundió esto si por favor podía borrarlo ya que YA SE HABÍAN TOMADO LAS MEDIDAS LEGALES CORRESPONDIENTES, Toby ya estaba con su nueva familia para la tranquilidad de todos y mi mamá a cargo de su psiquiatra, YA NO HABÍA MÁS ASUNTO PENDIENTE, y esta persona estaba al tanto de todo el trasfondo porque YO ESTUVE PRESENTE EN TODO MOMENTO al igual que él, y también se le había informado sobre la enfermedad de mi mamá que por lo que me dijo y por lo que me dió a entender es algo que él comprendió en ese momento, lo que justamente buscaba evitar eran las amenazas y la desinformación.

Repito lo que he dicho infinidad de veces, YO NO SOY UNA PERSONA PÚBLICA NI ME INTERESA SERLO, no daré notas ni nada por el estilo, no deben involucrar a nadie porque esto es un problema familiar MÍO y de nadie más. Las personas que se comunicaron con este señor siempre fue de una forma amable y con toda la buena intención de ayudarme a pasar este momento a mí y a mi familia, que realmente estamos sufriendo mucho.

Felipe es el ser más maravilloso que he conocido en mi vida, no tiene maldad, es puro amor y me duele muchísimo que lo ataquen cuando lo único que buscaba era ayudar, y que amenazó a alguien es una CALUMNIA, ya ha pasado demasiadas cosas como para que lo involucren en un problema que está ajeno a él. Por favor, empatía, quiero preservarlo, no se merece nada malo que puedan comentarle.

Para finalizar quiero volver a aclarar que Toby está en con su nueva familia desde el primer instante, nunca se refutó esa decisión ni se reclamó su custodia como andan desinformando en los medios.TOBY NO VA A CARECER DE NINGUNA NECESIDAD NI ECONÓMICA NI NADA POR EL ESTILO ya que yo estoy en contacto para que no le falte NADA, cualquier CBU o "recaudación" que hagan con este fin va a ser una ESTAFA. NUNCA VA A FALTARLE NADA.

Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de leer, espero puedan empatizar un poco con la situación y espero haberles aclarado sus preocupaciones con respecto a Toby. Valoro y valoraré siempre a las personas que se preocupan por el bienestar de los animales, pero no puedo hacerme a un lado cuando andan diciendo tantas mentiras y maldades (incluso conociendo el trasfondo) usando la imagen de ellos, y especialmente de Toby (que lo amo con mi alma), con un fin impuro, sin importarle siquiera, la lucha y angustia que está sufriendo una familia detrás.

Luego de que se cumplan las 24 hs de estas historias desactivaré mis redes por un tiempo, para poder enfocarme en ayudar a mis seres queridos y en salir adelante nuevamente sin hacerme daño leyendo los comentarios negativos. ¡Vuelvo a agradecer y espero hayan pasado unas felices pascuas!