Se supo: China Suárez y Lauty Gram se reunieron en secreto en Brasil ¿Qué onda?

La actriz y el músico llevan un tiempo separados pero en las últimas horas circularon fotos de ellos juntos en Brasil y las especulaciones sobre una posible reconciliación están a la orden del día.

Sin embargo, no todo es lo que parece. Ahora, el rumor indica que, la actriz y el músico no están reconciliados. “Dicen que la relación cercana que hubo en algún momento ya no existe. Sí es cierto que se juntaron en Brasil a conversar como adultos porque se debían una charla”, aseguraron en la tele. Asimismo, desde los programas especializados señalaron que: “De hecho lo que contamos va en sintonía de las imágenes que publicó Pochi de Gossipeame. Se los ve distantes y con cara de pocos amigos”, agragaron.

Por otra parte, desde el entorno de Lauty Gram aseguran que se trató de una última charla que tenían pendiente y no la hicieron en Buenos Aires porque iba a saltar esto que estamos hablando.

Por último, se dijo que “la buena onda entre Marcos Ginocchio y la China Suárez continúa” aunque habrían tenido en este tiempo algunas diferencias. “Después del cumpleaños de la China algo pasó y se distanciaron un poco pero la onda sigue estando”, señalaron, al tiempo que dijeron: “Digo esto porque muchos empezaron a descartar el romance y lo que les digo es: no se apresuren porque faltan capítulos”, indicaron desde la tele.