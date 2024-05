Más leña al fuego: picantes reflexiones de Luis Ventura por el romance entre Luciano Castro con Griselda Siciliani

El periodista Luis Ventura, reveló intimidades, de la relación y se armó un lio de aquellos. Sin dudas, por estos días, del noviazgo de Luciano Castro y Griselda Siciliani, empiezan a surgir detalles de cómo se fue dando esta relación hasta llegar a la confirmación oficial.

De esta manera, se dio paso a los comentarios sobre si el vínculo fue sorpresivo o en realidad, era algo que realmente ya se sabía. Entonces, Ventura confesó: "No me sorprendió para nada. En los venideros del espectáculo se saben cosas que no trascienden. Esto era algo que venía dando vuelta hace mucho tiempo. Hay un montón de verdades que circulan, se saben pero no salen a la luz", conto el periodista en cuestión.

Asimismo, Luis Ventura, dijo que le gusta la pareja y que ambos son dignos de su respeto: "Hay que dejarlos que vivan su amor ahora que son libres. No siempre uno es libre de elegir". De este modo, el motivo central que dio pie a las especulaciones acerca de un inicio algo desprolijo es que Griselda y Luciano tuvieron una historia en el pasado, cuando ambos estaban solteros allá por 2007, que no prosperó. Al respecto, Ventura reflexionó: "Muchas relaciones son fogosas y quedan inconclusas. Quizás alguno de los dos no estaba en el momento justo".

Para terminar, y lejos de despejar inquietudes, Ventura abre un nuevo y filoso frente sobre la posibilidad de un amor latente, al tiempo que abre un sin fin de rumores.