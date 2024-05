En modo “hombre araña”, ladrones treparon por un balcón en Ensenada

En las últimas horas un vecino de Ensenada resultó blanco de un audaz episodio de inseguridad momentos en el que se encontraba trabajando. Según pudo saber EL DIA, el golpe fue perpetrado por ladrones bajo la modalidad del “hombre araña”, es decir, apelaron a su habilidad y destreza para trepar por el balcón de un domicilio ubicado en la zona de 3 entre 104 y 106.

De acuerdo a lo revelado por las autoridades policiales, todo sucedió el último viernes cuando la víctima y propietario de la vivienda no se hallaba en la morada por circunstancias laborales. Al regresar a su casa el damnificado, un hombre de 52 años, advirtió que la puerta de ingreso se encontraba forzada. “Al abrir la puerta de la puerta de ingreso a la casa, la cual es de hierro, me di cuenta que estaba forzada, me costó abrirla”, detalló.

Lo peor vendría después. Luego de constatar que habían ingresado a su vivienda, se dirigió a su habitación donde encontró “todo dado vuelta”. Fue en ese momento que verificó que la puerta del balcón, la cual es de pvc, se encontraba violentada y con las trabas destrozadas. A simple vista confirmó que el o los ladrones habían ingresado por el balcón que está en un primer piso.

En base a lo revelado por la pesquisa, de dicha habitación robaron varios elementos de valor como ropa, una cámaras de fotos y dinero en efectivo. “Se robaron un monto de 600 dólares estadounidenses que se hallaba dentro de un sobre”, confirmó una fuente a este diario. Por estas horas las autoridades policiales intentan esclarecer el caso.