Por este choque con el Autopilot Tesla fue condenado a pagar 243 millones de dólares

Un jurado de Florida ordenó a Tesla pagar cientos de millones de dólares a los demandantes que atribuyeron un accidente mortal ocurrido en 2019 a la tecnología de asistencia al conductor "Autopilot" de la compañía.

El tribunal falló que el sistema de Tesla fue parcialmente responsable del accidente en Cayo Largo, donde falleció Naibel Benavides León y resultó herido su novio, Dillon Angulo, según el abogado Darren Jeffrey Rousso, quien representó a Angulo y a la familia de León.

Los demandantes alegaron que Autopilot fue el responsable del choque del Tesla del conductor George McGee contra una camioneta Chevrolet, causando la muerte de León y lesiones a Angulo.

El jurado otorgó 200 millones de dólares en daños punitivos, además de 59 millones de dólares en daños compensatorios a la familia de León y 70 millones de dólares en daños a Angulo, según los registros judiciales.

Dado que el jurado atribuyó un tercio de la culpa a Tesla, la indemnización por daños y perjuicios se reducirá, afirmó Rousso, y el impacto total de la indemnización ascenderá a 242 millones de dólares tras estas reducciones.

Florida jury rules Tesla liable for a 2019 crash in which Autopilot failed, killing Naibel Benavides Leon & injuring Dillon Angulo #TeslaAutopilotCrash #243MillionVerdict #AutopilotLiability https://t.co/LuLdHMrgxh pic.twitter.com/47Z7Dio5ap