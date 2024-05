Anuncian un invierno más frío y es preciso fortalecer las defensas sanitarias

El último informe trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SIM), revelador de que se aproxima una invierno muy duro, con temperaturas bajas tanto en La Plata como en la capital federal y el Conurbano bonaerense, que podrán marcar un promedio récord para los últimos años, vuelve necesario que se impulsen varias acciones de naturaleza preventiva, tanto por parte de la población como de distintos organismos del Estado.

El informe del año pasado había marcado un invierno con temperaturas similares o algo superiores al promedio para las mismas zonas, y eso se cumplió. Ahora, el nuevo parte trimestral del SMN, publicado en ediciones anteriores de este diario, pronosticó más frío que en 2023, e indicó que la zona centro-este de la provincia de Buenos Aires tendrá temperaturas inferiores a las normales, por lo cual, se viene un invierno complicado.

Además de las zonas mencionadas, estarán también especialmente afectadas por las bajas temperaturas la Costa Atlántica bonaerense desde Mar del Plata hacia el norte y en el centro de la provincia ciudades importantes como Tandil.

El informe también anticipó que no se descarta que al comienzo del trimestre se sigan registrando algunos eventos de lluvia localmente más intensa que lo normal, especialmente sobre el noreste del país, aunque el resto de la estación se caracterizará por la escasez de lluvias.

Desde el punto de vista sanitario no se ignora que las temporadas frías son propicias para la aparición de enfermedades respiratorias, por lo que se impone una mayor atención hacia las recomendaciones de las distintas áreas de salud y de las fuentes médicas, así como un poner un especial énfasis en las campañas de vacunación y concientización.

Asimismo, desde las áreas médicas se ha sugerido en forma insistente en cumplir con dietas con base principal de vegetales, frutas y proteínas, que faciliten una vida más saludable frente a los rigores climáticos.

Otro prioritario desafío que plantean las jornadas invernales tiene que ver con la necesidad de asistir a quienes carecen de recursos y de un techo propio, por lo que deambulan por la Ciudad indefensos ante el frío.

Tal como se ha dicho en muchas oportunidades y a lo largo ya de más de tres décadas, el aporte del Estado resulta ser indispensable y, sin embargo, aparece siempre como menguado. No sólo a favor de esas personas sino de todos aquellos que carecen de mínimos sustentos. Allí no podrán faltar los organismos asistenciales.

Afortunadamente surgieron, sobre todo en las últimas tres décadas, organizaciones no gubernamentales que se esfuerzan y esmeran para albergar y contener a las personas sin techo que, en no pocos casos, también se ocupan de buscarles salida laboral a los más desprotegidos. Asimismo, no puede sino valorarse el aporte de los comedores populares.

Se trata de fortalecer las estructuras de salud y la acción de las unidades sanitarias barriales, como primeras barreras de la prevención. Si se cumplen los pronósticos y llegan fríos más intensos, será prioritario asistir a quienes no cuentan con lo mínimo para subsistir y se encuentren indefensos frente al rigor climático que se vaticina.