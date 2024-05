“El peronismo no es el PC chino, tiene que debatir”

Cerca de Axel Kicillof salieron ayer a reivindicar la discusión interna en el peronismo, que por un lado tiene al armado del Gobernador y, por el otro, a La Cámpora. Con la pelea por el liderazgo y la lapicera para armar las listas legislativas del año que viene, una de las principales espadas del mandatario dijo que se trata de “un debate sano y lo mejor es que ocurra puertas para adentro” pero que “no se puede esquivar porque no somos el PC chino, sino el movimiento peronista que tiene como herramienta electoral al PJ”.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y hombre de confianza de Kicillof, dio un paso más allá y ubicó al mandatario bonaerense a la cabeza de la disputa por el liderazgo, más allá de que reconozcan la jefatura política de Cristina Kirchner. “En la democracia y en el peronismo, la legitimidad de origen te la dan los votos y después tenés una legitimidad de ejercicio que te la da la gestión que hacés. Kicillof tiene las dos cosas”, sintetizó, porque “ganó dos elecciones seguidas en la Provincia y además tiene la legitimidad de ejercicio porque, más allá de las dificultades que tenemos, se está haciendo una histórica, atacando problemas de los que nadie se ocupaba”.

La disputa entre el kicillofismo y La Cámpora está al rojo vivo. Ni siquiera la reaparición de Cristina Kirchner logró ordenar una puja que todos los días escribe capítulos distintos.

Kicillof decidió seguir adelante y, tal como publicara este diario, prepara un plenario para el sábado 18 como una nueva demostración de fuerza en el contexto de esa pulseada.

Bianco, por otra parte, salió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei. “Hay un plan sistemático para asfixiar a todas las provincias y a la de Buenos Aires en particular”, consideró.

“El gobierno nacional no es abandónico, sino desertor” debido a que “tiene responsabilidades en materia de salud, educación, producción, generación de empleo, obra pública, vivienda, pero desertó absolutamente”, señaló Bianco . Describió que “con el billón de pesos menos que vamos a tener este año no podemos responder a lo que deja de hacer el gobierno nacional. No tenemos los recursos”.

Y se quejó incluso de que la Nación no le autoriza a la Provincia salir a tomar deuda.