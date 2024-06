Tras ser echado del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, el pasado jueves, Pablo de La Torre aseguró que en la gestión de Milei hay “kirchneristas infiltrados”.

“Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza”, comenzó su descargo en Twitter.

Y siguió, asegurando que Milei tiene infiltrados entre sus dirigentes. “No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el Gobierno. Muerto antes que sucio”.

