Cobertura médica frente a la crisis: menos afiliados y cambio de planes

La entrada en vigencia del DNU 70/23 más el escenario de crisis económica modifican el sistema de salud público y privado de todo el país, donde se han incrementado en más del 50 por ciento los traspasos de obra social y las empresas de medicina prepaga registran hasta un 20 por ciento de cambio hacia planes más económicos respecto a 2023. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, el servicio de salud pública ya recibió un 20 por ciento de nuevos pacientes desde enero.

El fenómeno se desprende en principio de dos cuestiones legales que habilitó el decreto “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. Por un lado, le permitió a los trabajadores volver al régimen libre de opción de cambio de obra social (con el límite de que se puede realizar una vez por año), y por otra parte, le otorgó a las empresas de medicina prepaga la posibilidad de aumentar libremente las cuotas de los planes a los afiliados.

Datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) indican que entre enero y abril de 2024 se aprobaron 296.060 opciones de cambio de obra social en todo el país, mientras que en el mismo periodo de 2023 se realizaron 194.702, por lo que hubo 101.358 más pases, lo que se traduce en un aumento del 52,06 por ciento.

Fuentes del sector gerencial de obras sociales destacaron que ese porcentaje es “significativamente importante”, y que se desprende en una primera instancia de la modificación que obligaba a los trabajadores a estar al menos un año con la obra social sindical de su rubro laboral. “Con el nuevo DNU 70/23, se puede cambiar de obra social aunque no se tenga un año de antigüedad laboral. Esto genera un detrimento económico de las obras sociales más chicas que funcionan con memos prestaciones ya que los afiliados se van a las obras sociales más grandes”, explicó el gerente de una obra social vinculada al sector de comunicaciones.

“La cuestión económica, con la liberación del mercado para el aumento de las cuotas para las prepagas y obras sociales, es posible que también haya generado que muchos afiliados se pasen a de las prepagas a obras sociales con planes más económicos, y también que haya pases dentro del mismo universo de obras sociales a opciones más baratas”, agregó la misma fuente.

Finalmente, este gerente comentó que “muchos trabajadores en edad de jubilarse aceleraron la presentación de los trámites porque saben que hay algunos retrasos, por lo que es posible que de las obras sociales se pasen afiliados al sistema de PAMI”.

Vale aclarar que la SSS sólo registra el movimiento de una obra social a otra, por lo que no hay registro en esa dependencia respecto a cambio de planes ni si los trabajadores ingresan o egresan de una medicina prepaga. Y además, no quedan dentro de su órbita las obras sociales provinciales, como IOMA en el caso de Buenos Aires.

El movimiento en las prepagas

Existen cientos de empresas de medicina prepaga en Argentina, sin embargo, tan solo 10 de ellas concentran el 90 por ciento de los usuarios y son las reconocidas a nivel nacional por sus amplias y mejores coberturas (OSDE, Galeno, Sancor y Swiss Medical entre otras). Las más pequeñas cuentan con servicios más acotados y específicos por región geográfica.

Según informaron desde una empresa de medicina prepaga con cobertura en la Región, “había que hacer subas en las cuotas, pero a algunas empresas se le fue la mano. Sobre todo si no regionalizaron los aumentos, porque hay lugares, como en La Plata, donde hay poca diferencia entre los servicios de salud que puede ofrecer cada una, ya que existen sólo tres categorías de planes (A, B y C) que se cubren de forma muy similar debido a la poca oferta de sanatorios y clínicas privadas que hay en la Ciudad. Por ejemplo, un afiliado premium de la obra social más prestigiosa tiene la misma cobertura en salud que un afiliado premium de la nuestra. Lo que varía son los beneficios extra en servicios o cuestiones estéticas”, detallaron desde la empresa local, donde pidieron confidencialidad.

Esta firma cuenta con unos 7 mil afiliados y reconocieron que si bien no tuvieron un aumento significativo de bajas de afiliados, sí hubo desde principio de este año un incremento del 20 por ciento en la solicitud de cambio de planes de los afiliados a opciones más económicas.

“Eso antes no pasaba. Los afiliados de la medicina prepaga pueden darse de baja automáticamente, entonces, desde las empresas se trata de retener al cliente con facilidades de pago si son morosos u ofreciendo la posibilidad de cambiar a planes más baratos”, explicaron y agregaron que “desde diciembre de 2023 aumentaron en un 100 por ciento las consultas por afiliaciones. La mayoría son personas que tienen o tenían prepagas muy caras y no pueden pagar los aumentos que hubo”.

Consultados por este medio, desde una de las mayores empresas de medicina prepaga, que cuenta con más de 2 millones de afiliados, indicaron que “hubo muy pocas bajas” de afiliados. En ese sentido dijeron que menos del 1 por ciento de los afiliados (más de 21 mil personas) dejó de serlo y en cuanto al descenso de planes, registran sólo un 2 por ciento (más de 43 mil clientes) desde diciembre a abril de este año.

Una fuente (que solicitó no ser identificada) de una obra social de origen sindical pero con una estructura que le permite funcionar como si fuera una prepaga en casi todo el país, contó que “estamos afiliando muchísimas personas que no pueden bancar la prepaga, ya que tenemos muy buena cobertura en toda la Región, y en cantidad de ventas estamos por encima de lo que fue el año pasado. Pero también hay muchos afiliados que se comunican diciendo que no pueden pagar la cuota con los aumentos que hubo y quieren bajarse de plan”.

Salud pública

La cadena de reducción de gasto en salud termina con quienes tienen obra social y no pueden afrontar los bonos diferenciados o copagos que están implementando desde el año pasado las distintas asociaciones médicas y recurren al sistema de salud pública.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron que hubo un incremento de entre el 18 y 20 por ciento de nuevos pacientes en los hospitales públicos bonaerenses respecto a 2023.

“La liberación de precios que se produjo con la asunción del nuevo Gobierno impactó directamente en el sistema de salud. Aquellas obras sociales que tenían sanatorios propios así como los empresarios dueños de establecimientos de salud (clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, consultorios especializados, etcétera) se vieron seriamente afectados ya que tuvieron que afrontar valores de insumos muchísimos más caros, sobre todo con los importados. Por otro lado, las obras sociales y prepagas aumentaron rápidamente las cuotas a los afiliados que en muchos casos no pudieron quedarse con los planes que tenían”, indicó Jorge Mazzone, presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

Aumentaron más del 50% las opciones de cambio entre obras sociales en todo el país

“He visto muchos pacientes que han bajado de nivel en el plan de obra social que tenían porque no pueden sostener el mismo gasto de cobertura y otros que se han ido de las prepagas. También algunos pacientes decidieron atenderse en los hospitales públicos. Quienes han cambiado de obra social están esperando el tiempo que les dan para volver a tener cobertura. Fue un impacto muy grande el que tuvo el sistema de salud con la liberación de precios”, agregó el médico.

“Los insumos no solamente impactaron en el sector privado, sino también en el público, donde hay faltantes o se los prestan de un hospital a otro. Las obras sociales y prepagas, cuando les liberaron las manos, aumentaron sus prestaciones a valores que sólo la clase alta o clase media muy acomodada puede seguir pagándolo. Esto a nosotros como médicos nos generó muchos trastornos porque los pacientes dejan de tener la cobertura que tenían perjudicando tratamientos”.

Finalmente, Mazzone resaltó que “los médicos que tienen manejo de equipamiento afrontan la reposición de insumos y repuestos a valor dólar importado con subas en sus honorarios y derechos que nunca se adecuaron a la devaluación. Los incrementos que nos dieron las obras sociales y prepagas no se condicen con los aumentos que hubo en las cuotas de las prepagas y obras sociales”.