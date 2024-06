Fuerte defensa de Taylor Swift a Lady Gaga por los comentarios sobre su cuerpo

Ahora, Taylor Swift disparó comentarios desde TikTok, después de los rumores de embarazo de la intérprete de 'Born this way'. Sin dudas, por estos días, Lady Gaga estuvo en boca de todos después de que se filtraran imágenes del look que eligió para la cena de ensayo del casamiento de su hermana, Natali Germanotta. Recordemos, se trató de un vestido negro, ajustado, que llamó la atención de muchos por cómo dejaba lucir su vientre bajo.

Así, las imágenes publicadas en diferentes medios en el mundo entero, encendieron una inmensa mecha de rumores sobre un posible embarazo de Gaga, basándose en estos detalles como lo es su apariencia física.

En este contexto, la propia artista decidió abordar los rumores de manera directa a través de su cuenta de TikTok, donde compartió un video con un mensaje claro: "No estoy embarazada, simplemente de bajón, llorando incluso en el gimnasio". Pero lo más destacado fue el respaldo público que recibió de su colega y amiga Taylor Swift. En un comentario en el mismo post de TikTok, Swift escribió: "¿Podemos acordar todos que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer? Gaga no le debe una explicación a nadie y tampoco ninguna mujer".

Por último, claro está que, este episodio subraya la postura de las cantantes, quienes están en contra de la especulación y la opinión pública sobre sus cuerpos.