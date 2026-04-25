River busca reponerse de la caída en el Superclásico

River, con la necesidad de hacer y borrón y cuenta nueva, enfrenta esta noche a Aldosivi, con el objetivo de lograr un triunfo que le permita recuperarse luego del cachetazo que representó perder ante Boca, en el reciente Superclásico.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

River llega a este encuentro de capa caída, luego de perder 1-0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal de Leandro Paredes.

Pese a la derrota, el conjunto “Millonario”, dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, se mantiene segundo en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, Independiente Rivadavia, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Torneo Apertura.

La base del equipo que viene de caer con Boca se mantendrá en línea generales. El Chacho no pateará el tablero por un traspié (al margen de la caja de resonancia por el rival), pero sabe que debe acomodar piezas y encontrar alternativas para que el funcionamiento colectivo empiece a fluir y se vea un River más dominante.

Entre los puntos bajos del Superclásico, que quedaron bajo la lupa y podrían salir del once (aún no fue confirmado), se encuentran Lautaro Rivero y Kendry Páez. El central juvenil decayó mucho en su nivel, se encuentra en un pronunciado bajón y está latente la chance de que Germán Pezzella le gane el lugar frente a Aldosivi. En tres cuartos de cancha, Ian Subiabre podría volver a la titularidad luego de que la apuesta por el ecuatoriano no funcionara.

¿Y quién reemplazara a Driussi? La baja más sensible de River para las próximas semanas pasa por el delantero, quien se erige como el goleador del año y el futbolista de mejor presente. Ante su desgarro, como ocurrió ante Boca, Maximiliano Salas pica en punta como el centrodelantero que acompañaría a Facundo Colidio

Aldosivi, por su parte, es uno de los peores equipos en lo que va de 2026, ya que, está penúltimo en la Zona B con solo siete unidades y es uno de los dos elencos, junto a Riestra, que aún no pudo ganar.

En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de conseguirlo ante Racing, pero la “Academia” logró llegar a la igualdad en los últimos minutos.

Formaciones River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 21.30.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.

