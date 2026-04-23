Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

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La conductora permanecerá alejada de la TV por un cuadro viral y Juana Viale mantendrá su lugar en la mesa
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La emblemática figura de la televisión argentina rompió el silencio tras los diversos rumores sobre su estado físico. A través de un mensaje en sus redes sociales, la "Chiqui" aclaró su situación actual y llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque ratificó que su vuelta a la pantalla deberá esperar un tiempo más.
Mediante un posteo en su cuenta de X, la conductora explicó que mantendrá el aislamiento en su domicilio durante los próximos días. Esta decisión responde de forma directa a la sugerencia de su médico de confianza, el Dr. Semeniuk.
Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!— Mirtha Legrand (@mirthalegrand) April 23, 2026
La propia protagonista calificó su afección como un "cuadro viral normal" para este período del año y remarcó la necesidad de extremar los cuidados y el descanso. Además, aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud ante las constantes muestras de afecto y la preocupación del público y sus colegas.
Las autoridades del canal confirmaron que la ausencia de la conductora se extenderá por un plazo mayor al previsto. Por ello, no habrá grabaciones con la presencia de la diva para el programa del sábado 25 de abril. Su nieta, Juana Viale, asumirá la responsabilidad de liderar las próximas emisiones.
Desde la emisora señalaron que la suplencia se mantendrá firme también durante la semana entrante para asegurar la recuperación total de Mirtha.
En los últimos días, el hermetismo de su nieto y productor, Nacho Viale, alimentó diversas versiones en los medios de comunicación. Mientras algunos sectores del entorno mencionaban una gripe severa, otras fuentes del canal sugerían un diagnóstico de bronquitis que requería medicación específica.
Con su reciente aparición pública en redes, la "Chiqui" minimizó las especulaciones de gravedad y centró el foco en una recuperación tranquila.
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