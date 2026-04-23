Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Salió hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

La conductora permanecerá alejada de la TV por un cuadro viral y Juana Viale mantendrá su lugar en la mesa

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"
23 de Abril de 2026 | 18:05

Escuchar esta nota

La emblemática figura de la televisión argentina rompió el silencio tras los diversos rumores sobre su estado físico. A través de un mensaje en sus redes sociales, la "Chiqui" aclaró su situación actual y llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque ratificó que su vuelta a la pantalla deberá esperar un tiempo más.

Mediante un posteo en su cuenta de X, la conductora explicó que mantendrá el aislamiento en su domicilio durante los próximos días. Esta decisión responde de forma directa a la sugerencia de su médico de confianza, el Dr. Semeniuk.

La propia protagonista calificó su afección como un "cuadro viral normal" para este período del año y remarcó la necesidad de extremar los cuidados y el descanso. Además, aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud ante las constantes muestras de afecto y la preocupación del público y sus colegas.

Las autoridades del canal confirmaron que la ausencia de la conductora se extenderá por un plazo mayor al previsto. Por ello, no habrá grabaciones con la presencia de la diva para el programa del sábado 25 de abril. Su nieta, Juana Viale, asumirá la responsabilidad de liderar las próximas emisiones.

Desde la emisora señalaron que la suplencia se mantendrá firme también durante la semana entrante para asegurar la recuperación total de Mirtha.

En los últimos días, el hermetismo de su nieto y productor, Nacho Viale, alimentó diversas versiones en los medios de comunicación. Mientras algunos sectores del entorno mencionaban una gripe severa, otras fuentes del canal sugerían un diagnóstico de bronquitis que requería medicación específica.

Con su reciente aparición pública en redes, la "Chiqui" minimizó las especulaciones de gravedad y centró el foco en una recuperación tranquila.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino

De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

Estudiantes se quedó con el clásico de Reserva: el Pincha venció 1 a 0 a Gimnasia en City Bell

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

"Me da asco": polémica y rechazo a Baby Etchecopar por sus declaraciones sobre la bisexualidad

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad
+ Leidas

Vuelven a clausurar un supermercado de La Plata por "vencimientos adulterados"

Versiones cruzadas por el hallazgo de vidrios en un pedido de comida

Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina

Tensión en el Ministerio de Infraestructura en La Plata: asamblea y reclamos

Estudiantes cambió de Country en una jornada especial: las dudas de Medina para Talleres

La red ferroviaria que se reactiva en una ciudad bonaerense

Mientras se duda de su continuidad, Domínguez vuelve a ver a Flamengo

Conmoción en Gonnet por la muerte de un jubilado en la puerta de su casa
Últimas noticias de Espectáculos

Charly García fue operado con éxito: cuál fue la intervención y cómo continúa su salud

Felipe Pettinato fue al cine luego de la condena por la muerte de su amigo

Gran Hermano: Solange Abraham protagonizó un fuerte enfrentamiento en su regreso a la casa  

Chloe Bello rompió el silencio sobre su historia de amor con Gustavo Cerati: "Nos casábamos en Marruecos"  
La Ciudad
Jornada de participación juvenil en la República de los Niños
Recuperan las fuentes emblemáticas de La Plata
Bioquímicos inauguran un nuevo edificio en La Plata
Denuncian que los trenes también redujeron frecuencias en La Plata y hablan de "ferricidio"
VIDEO. "Pocha", historia viva de La Plata: cumplió 101 años y fue la mujer del primer canillita de 1 y 44
Policiales
VIDEO. Así fue el choque en La Plata en el que un auto terminó incrustado en un edificio
Sobreseyeron a los padres de Alma, la niña de Ensenada que fue trasladada en grave estado al Hospital Gutiérrez y falleció
La Plata: cayó un "falso agente inmobiliario" cuando intentaba estafar a un joven con la venta de un predio
VIDEO.- Incendio en el Club San Luis: se prendió fuego la tribuna de la cancha principal de rugby
Un motociclista terminó herido tras impactar contra un auto en avenida 520
Deportes
Estudiantes volvió a entrenar en City Bell y el Cacique Medina pone lo mejor para recibir a Talleres
Detuvieron al hincha de Gimnasia que fue viral por agarrar la cámara de la TV en Copa Argentina
Roban a hinchas del Lobo a la salida del partido con Acassuso por Copa Argentina
Mica Ramallo, la voleibolista platense que busca representar al país en los Panamericanos Universitarios
VIDEO. Trámite superado: Gimnasia goleó a Acassuso y pasó a Octavos de Copa Argentina
Información General
Impactaron a un avión de Aerolíneas en Chile y se vivió un momento de susto
Los médicos encienden alarmas frente a la automedicación por un dolor abdominal
Arranca la Feria del Libro: un festejo a lo grande por sus 50 años
Las vacunas del calendario nacional no alcanzaron la cobertura mínima
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla