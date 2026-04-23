La Plata: cayó un "falso agente inmobiliario" cuando intentaba estafar a un joven con la venta de un predio

Un hombre de 50 años fue aprehendido en las últimas horas en la localidad de Abasto, La Plata, luego de ser descubierto intentando vender un terreno utilizando documentación apócrifa. El operativo se desencadenó gracias a la rápida intervención policial en la zona de Ruta 36 y 474.

El hecho comenzó a salir a la luz cuando efectivos del Subcomando Oeste acudieron al lugar ante la alerta por una transacción inmobiliaria sospechosa. Allí se encontraron con un hombre de 50 años que actuaba como vendedor y un joven de 28 que estaba interesado en la compra del lote.

El presunto vendedor exhibía informes de dominio y planos para dar apariencia de legalidad a la operación. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se presentó en el lugar una mujer de 42 años, quien resultó ser la verdadera apoderada de la empresa propietaria del predio.

Documentación falsa y secuestro de un vehículo

Al contrastar la documentación original y el acta notarial que presentó la verdadera titular con los papeles que tenía el sospechoso, los agentes confirmaron que se trataba de una tentativa de estafa.

En el operativo, la policía incautó diversos elementos que complican la situación del implicado: un automóvil Peugeot 207 color gris en el que se desplazaba, documentación del automotor y formularios varios, un sello automático a nombre de un profesional, un talonario de recibos y una almohadilla, y diversa documentación apócrifa que era utilizada para engañar a los compradores.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 7ma de Abasto bajo la carátula de Tentativa de Estafa, con intervención de la UFI N° 11 de La Plata. Si bien el magistrado interviniente avaló las actuaciones policiales, dispuso la libertad del implicado según lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, aunque seguirá vinculado a la causa mientras avanza la investigación sobre el origen de los sellos y documentos falsificados.

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