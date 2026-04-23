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Deportes |ÚBEDA DECIDIÓ UNA FORMACIÓN ALTERNATIVA, A EXCEPCIÓN DE LEANDRO BREY

Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs

Enfrenta esta noche a las 20 a Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Si gana, se asegura la clasificación a la ronda final del Apertura

Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs

Leandro Brey es el único de los habituales titulares que jugará hoy

23 de Abril de 2026 | 02:51
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Después de haberle ganado a River en el Monumental, lo que le permitió consolidar su gran presente futbolístico, Boca, que llega con el ánimo por las nubes, buscará sellar la clasificación a los Playoffs, cuando esta noche a partir de las 20, enfrente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela.

El Xeneize reafirmó su fantástico momento tras quedarse con el Superclásico a domicilio y extendió su invicto a 13 cotejos, quedando a tiro del primer puesto de la tabla, pero para alcanzarlo deberá vencer al Halcón, que no suma desde hace tres jornadas.

El partido será dirigido por Andrés Gariano (primera vez que dirigirá a Boca) y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

Hace un mes, el entrendor Claudio Úbeda se iba silbado de La Bombonera, hoy, el Sifón dio vuelta la situación y recordar ese hecho parece una locura.

El técnico xeneize encontró el equipo, que sale de memoria por primera vez en muchísimo tiempo y llegó a los trece partidos sin perder. La frutilla del postre fue haber ganado el Superclásico de visitante, en un duelo que terminó de darle envión.

En caso de ganar, el cuadro de la Ribera abrocharía la clasificación a los playoffs, algo que ya es casi un hecho. Marcha tercero de la Zona A con 24 unidades y tiene el sexto puesto en la tabla anual. Si la victoria llega por una diferencia de tres goles, se subirán a lo más alto de su zona, a falta de que Vélez y Estudiantes jueguen sus compromisos.

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El último antecedente fue en septiembre de 2025 cuando el Halcón se impuso por 2-1

 

A sabiendas de que sus jugadores vienen con varios partidos en el lomo y de que tendrán un importantísimo cruce con Cruzeiro en Brasil el martes próximo, Úbeda aprovecharía para rotar diez nombres del equipo, siendo Leandro Brey el único en mantenerse. La defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida volvería a tener minutos, mientras que Alan Velasco, Ander Herrera y Tomás Belmonte se encargarían del mediocampo, con la posibilidad de que Williams Alarcón se meta al once por el ex Independiente.

Como enganche, Exequiel Zeballos retornaría a la titularidad por detrás de Milton Giménez y Ángel Romero, que ocuparían el doble nueve.

Por su parte, los de Mariano Soso venían teniendo un muy sólido Apertura, siendo el último equipo en conocer la derrota y manteniéndose invictos hasta la fecha 13.

Sin embargo, tras esa primera caída, no volvieron a sumar y perdieron en fila con Instituto, Talleres e Independiente.

Este partido en su hogar significará la oportunidad de volver a la senda del triunfo y afianzarse en las plazas de playoffs, de las que están a punto de caer.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en septiembre del año pasado, por el Torneo Clausura. En esa ocasión, Boca cayó por 2 a 1 con un gol de Abiel Osorio a los 90’, en un encuentro en el qu-e todos los goles fueron pasados los 84 minutos.

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