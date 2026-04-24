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El caso de la “Silvina Luna platense”: la Justicia de La Plata absolvió a la médica acusada

El caso de la “Silvina Luna platense”: la Justicia de La Plata absolvió a la médica acusada
24 de Abril de 2026 | 18:57

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La Justicia de La Plata resolvió absolver a la médica imputada en la causa conocida públicamente como la de la “Silvina Luna platense”, luego de que la fiscal del juicio desistiera de sostener la acusación durante el debate oral.

La decisión fue adoptada por la titular del Juzgado Correccional N°4, Claudia Grecco, quien este viernes dictó la absolución de Andrea Viviana Soria, investigada por presunta mala praxis en un tratamiento estético.

Antes del veredicto, la fiscal de juicio Viviana Arturi resolvió retirar los cargos al considerar que no se logró acreditar uno de los puntos centrales del expediente durante el proceso.

Según explicó, no pudo demostrarse que el fenol utilizado en el procedimiento cuestionado fuera una sustancia inapropiada para uso médico, aspecto considerado esencial dentro de la acusación original.

Ese giro en la postura del Ministerio Público resultó determinante para el desenlace del juicio y derivó en la absolución de la profesional.

La causa y el caso en La Plata

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La denuncia se inició en 2019, cuando la paciente sostuvo haber sido sometida a una intervención estética sin consentimiento informado y aseguró que, a raíz de ese tratamiento, sufrió diversos problemas de salud.

El caso tomó notoriedad pública y fue bautizado mediáticamente como el de la “Silvina Luna platense”, en alusión al resonante antecedente nacional vinculado a intervenciones estéticas.

Durante el juicio, la denunciante fue representada por el abogado Dante Chirino, quien solicitó una pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso para la médica imputada.

Por su parte, la defensa de Soria, integrada por Juan Manuel De Rosa, junto a Gerónimo García y Micaela Parra, rechazó las acusaciones y sostuvo que el procedimiento se ajustó a la práctica médica adecuada, que el fenol está habilitado y que no existieron lesiones atribuibles a la intervención.

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