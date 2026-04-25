Con la mira en la punta: Estudiantes recibe a Talleres: hora, formaciones y TV

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Con la tranquilidad de estar clasificados a los playoffs del Torneo Apertura, pero con la obligación de seguir sumando con miras a la tabla anual, Estudiantes recibe a Talleres de Córdoba en el Estadio UNO desde las 17, por la fecha 16º del campeonato. Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia, secundado por Juan Pablo Loustau en el VAR. El partido lo televisa TNT Sports y se puede seguir por la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
Contra todo pronóstico, el Pincha que llega envalentonado, buscará hilvanar su cuarto triunfo al hilo y recuperar la cima en la Zona A del certamen. Uno de los primeros objetivos del plantel ya está tachado de la lista: conseguir el boleto directo a octavos final. Sin embargo, no es el único propósito de la fase regular, sino que también intentará acrecentar su colchón de puntos en la tabla general, con miras a las competencias internacionales del próximo año.
Actualmente, Estudiantes cuenta con 27 unidades, y a falta de dos fechas para que finalice la primera instancia del Apertura, el cuadro albirrojo se ubica en la tercera colocación, es decir, en puesto de Copa Libertadores 2027.
Por eso, Alexander Medina no se guarda nada y pone gran parte de la base que viene siendo de la partida. La idea del entrenador y su equipo de trabajo es optar por la rotación en el partido ante Platense, por el postergado de la novena fecha, encuentro que aún carece de días y horario.
Sin embargo, en frente no tiene un rival accesible. Talleres, que con la derrota de Defensa y Justicia ante Boca logró la clasificación a playoffs, intentará seguir sumando. Tiene 24 puntos y con una victoria no solo asegura su pase a octavos, sino que también alcanza la línea de las 27 unidades junto a Boca y el propio Estudiantes en el primer grupo.
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Con lo que se refiere a lo estrictamente futbolistico, como se mencionó, el Cacique dosificará cargas, pero sin alternar de más. Lo cierto, es que según la información que transcendió durante las últimas horas, el uruguayo le daría descanso a Guido Carrillo y Tiago Palacios.
Entre las variantes que se vislumbran aparece el regreso de Tomás Palacios junto a Leandro González Pirez en la zaga central. En tanto que Eros Mancuso será el marcador de punta derecho en lugar de Eric Meza que está entre algodones.Por su parte, Gastón Benedetti se mantendrá por el andarivel izquierdo.
En mitad de terreno la sociedad, parados sobre la rotonda, Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi se mantendrían como los volantes centrales. Mientras que algunos metros más adelantados, se suman nombres como los de Alexis Castro, Fabricio Pérez, Brian Aguirre.
No obstante, dos ausencias de peso pesado serán las de Tiago Palacios y Guido Carrillo, que en el inicio de una nueva seguidilla, el entrenador le dará descanso a dos piezas claves en el armado de la estructura inicial del equipo. Siguiendo esta línea, Adolfo Gaich ocupara el lugar del Tanque de Magdalena en la referencia del área.
Por su parte, Medina dará a conocer el equipo unas horas antes del inicio del partido. Igualmente, con este panorama, el técnico apuesta seguir por la senda del triunfo.
Por su parte, del otro lado de la cañada, está Talleres, el equipo dirigido técnicamente por Carlos Tevez llegan en alza a la tarde otoñal del Bosque platense, ya que cosechó victorias en los últimos dos compromisos disputados: Deportivo Riestra y Defensa.
Con relación al equipo, el DT no contará con Augusto Schott entre sus filas, ya que en la última presentación ante el Malevo recibió la quinta tarjeta amarilla. Por lo cual, deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar en la lista de concentrados fue ocupado por el juvenil Giovanni Baroni, quien viene de tener actividad con el seleccionado nacional Sub 17.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Gabriel Neves, Ezequiel Piovi; Facundo Farías y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Mateo Cáceres; Diego Valoyes, Franco Cristaldo, Rick Lima Morais; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Juan Pablo Loustau
Estadio: UNO
POR MES*
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