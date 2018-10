Bullrich sostuvo que Rafael Nahuel murió en un "tiroteo en contra de los prefectos"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó hoy que la muerte del joven Rafael Nahuel en noviembre de 2017 en un predio ocupado por agrupaciones mapuches en la zona de villa Mascardi, ubicada a 35 kilómetros de Bariloche, ocurrió en el marco de un "tiroteo en contra de los prefectos" del grupo Albatros que recorrían la zona.

Asimismo, destacó que tras la extradición del dirigente de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala a Chile y las acciones preventivas de las fuerzas de seguridad en la región "hemos logrado que los grupos violentos hayan quedado en su mínima expresión".

Consultada en Bariloche por la prensa sobre el caso Nahuel, la funcionaria remarcó que las pruebas que contiene el expediente judicial sustentan la visión de que los agentes fueron atacados y respondieron de manera defensiva, tal como se declaró desde el primer momento de manera oficial.

"En el expediente cada vez más toma forma que fue un tiroteo en contra de los prefectos más que un enfrentamiento. Tanto Nahuel como los dos que bajaron con él tenían pólvora en sus manos", apuntó Bullrich.

Inauguramos instalaciones de @gendarmeria en el paso fronterizo Cardenal Samoré, y un laboratorio de criminalística en #Bariloche. Con mejores condiciones y herramientas afirmamos los pasos en el camino hacia la #ArgentinaSinNarcotráfico en la que nos merecemos vivir. pic.twitter.com/NTezACaxLm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 2 de octubre de 2018

Y, señaló que "la justicia está trabajando con los tiempos de las pruebas que han demorado muchos meses. Cuando se intentó hacer acercamiento al lugar no se pudo llegar y después se intento de nuevo y otra vez no se pudo llegar. Pero hasta ahora la causa no tiene un imputado".

La ministra Bullrich inauguró hoy en Bariloche un nuevo edificio de Gendarmería Nacional en el Paso Internacional Cardenal Samoré y se sumó a las Jornadas de Capacitación Nacional de Confección de Mapas de Riesgo organizadas desde la Secretaría de Protección Civil en Bariloche.

En su encuentro con la prensa, la ministra también se refirió al conflicto con agrupaciones que en los últimos diez años protagonizaron atentados en la Patagonia como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) al señalar que "con la extradición de (Facundo) Jones Huala a Chile y el trabajo conjunto de las fuerzas federales, provinciales y el ministerio de Seguridad de la Nación hemos logrado que los grupos violentos hayan quedado en su mínima expresión".

"Hay un aislamiento de los grupos violentos del resto de la comunidad mapuche que vive en paz y mantiene el diálogo", subrayó.

La ministra también advirtió que su cartera no ha dispuesto de una vigilancia "especial" ante la posibilidad de que algunos grupos planeen generar saqueos a supermercados.

Al respecto, dijo que "si hay saqueos son debido a hechos organizados de parte de grupos que tienen intereses" y aclaró que "las provincias tienen sus fuerzas seguridad, su policía, pero si nos piden ayudan siempre vamos a estar".