Crecen los reclamos y la indignación en la Ciudad por las abultadas tarifas del gas

Filas de usuarios con caras largas esta mañana en Camuzzi para realizar planteos por los elevados montos de las boletas

Los aumentos de la tarifa del gas acumulados en los últimos meses despertaron una ola de quejas en nuestra ciudad y esta mañana las oficinas de la empresa Camuzzi, en 7 entre 56 y 57, eran epicentro de largas filas de usuarios que se hicieron presentes para llevar a cabo los planteos por los incrementos reflejados en la última factura. Como se sabe desde ayer, a partir de un reporte de Deuco (Defensa de Usuarios y Consumidores), los valores entre los meses de abril y octubre asciende de 22% a casi 58 % conforme la categoría de cada usuario. Entre caras largas, también hubo rechazos al pago de un monto extra durante 24 meses para compensar a las compañías productoras de gas afectadas por la devaluación, medida que fue reafirmada ayer por el ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel.

María, vecina platense que esta mañana se acercó a esa sucursal a presentar su reclamo, contó que "normalmente pagaba $300 pesos, después se fue a $900 y ahora me vinieron $6000, que no los puedo pagar. En la empresa me tomaron el reclamo y van a ir a casa a leer el medidor para ver si está correcto. Para mí hay una mala lectura, porque es demasiado, no puede ser tanto el aumento. Uso una cocina, un termotanque y una estufa. No tenemos estufas en las habitaciones, es un consumo mínimo. Pague la primera cuota de 3000 pesos, pero la otra no puedo. No puedo pagar 6000 pesos en este momento".

La usuaria se refirió además al pago de un monto extra en concepto de compensación a las gasíferas al señalar que "me parece una barbaridad, todos estamos pagando demasiado, no estoy de acuerdo para nada".

Por su parte, Daira Giménez sostuvo que este mes debe cancelar facturas por $2200 cuando hasta hace unos meses abonaba por el servicio $700. Daira dijo estar pasando un momento difícil junto a su familia porque "las boletas se vencen y te pueden cortar el servicio".

"Somos una familia laburadora y no nos alcanza. Vine a preguntar si se puede financiar de alguna manera y me dijeron que no. Hay que pagar lo antes posible para que no nos saquen el medidor. Pero no nos alcanza, más la luz y todo lo que está viniendo", dijo en medio de la desesperación. "Estamos en el horno", sentenció la joven.

En tanto, sobre el monto extra que ratificó ayer el gobierno nacional enfatizó: "Pagamos $2700, más esas cuotitas que van a sumar cuánto nos va a venir", se preguntó.

Sara, jubilada platense, aseguró que en la última factura el monto a pagar es de alrededor de $7500 y esta mañana acudió a las oficinas de Camuzzi para "tratar de que me den alguna facilidad"."Uso una estufita y una cocina, nada más. Pero de la estufa no abusaba, la ausaba un rato y nada más", comentó la mujer sobre el uso del servicio. A su vez, rechazó el pago de cuotas para compensar la pérdida de las productoras de gas por la suba del precio del dólar de los últimos meses.

Por su parte, Gonzalo Ramón Celestino afirmó que "el tema de las tarifas de gas es un desastre, en la factua anterior me vinieron cuotas de $1100 y ahora son de $2100". "Tengo una cocina, un termotanque y una estufa que hace bastante no usamos", manifestó.

Ayer una jubilada de 80 años, Elsa Martínez Fernández, quien vive junto a su madre de 160 años en una casa de Ringuelet, contó que por no poder afrontar los aumentos acumuló una deuda de $27000 y tuvo que acudir a la Defensoría del Pueblo y a la prensa para visibilizar su caso.