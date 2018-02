“Es un milagro que esté vivo”

Luciano Ceccatto, en la tranquilidad de su hogar, habló por primera vez desde que sufrió un infarto durante un partido por el Federal C

Por LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

Los médicos dijeron que fue un “milagro” que Luciano Ceccatto se haya recuperado de la forma que lo hizo, luego de sufrir un infarto en pleno partido por el Federal C 2018. La familia, los compañeros y allegados del volante de Nueva Alianza aseguraron que “Lucho volvió a nacer”. Y que ahora deberá festejar “dos cumpleaños”: el 6 de julio (por la fecha de su nacimiento) y el 4 de febrero, el día en que cambió su vida por completo. En una charla exclusiva con este diario, Luciano Ceccatto, en la intimidad de su hogar, después de haber recibido el alta médica, y rodeado del afecto de sus seres queridos, habló del difícil momento que atravesó dentro de un campo de juego y cómo será su vida de ahora en adelante.

“De a poco, seguimos mejorando. Cada día que pasa me siento mejor”, dijo Luciano, de 33 años.

“Los médicos me dijeron que lo mío fue un milagro. Porque de diez casos como este se salva uno. Después de todos los estudios que me realizaron, no pueden entender aún cuáles fueron las causas que me provocaron al infarto. Dios quiso que me quede acá”, agregó con todo sonriente y voz pausada.

“La verdad, no tengo palabras para agradecer a todos aquellos que estuvieron cerca de mí y de mi familia durante el proceso de internación. Cometería una injusticia si me olvido de alguien, por eso, quiero destacar el trabajo y el cariño de los médicos, del personal de enfermería, de los profesionales del hospital. También de los amigos, compañeros, y sin dudas, de mis viejos, mi esposa, mi hermana, tíos y primos, que sufrieron a la par de todos y siempre estuvieron juntos”.

Luciano se desvaneció en pleno partido por el torneo Federal C, entre Juventud, de Bernal, y Nueva Alianza, disputado el 4 de febrero pasado, en la cancha de Berazategui. Desde entonces, permaneció internado en El Cruce, de Florencio Varela. El miércoles pasado, después de haberle implantado un CDI (cardio desfibrilador implantable), fue dado de alta.

Ya en la intimidad de su hogar, y rodeado de su esposa, Yanina y de su pequeño hijo Valentino, de un año y diez meses, Luciano inició otra etapa de su recuperación.

“Después de haberme implantado el cardio desfribilador, los médicos me aseguraron que voy a llevar una vida normal, y que tengo que pensar en otras cosas. El fútbol pasó a un segundo plano. Podré realizar todo tipo de tareas físicas, como caminatas o ejercicios, pero no un deporte de alta competencia. Y como dijeron todos, de ahora en más tendré que festejar dos cumpleaños. El 6 de julio y el 4 de febrero, el día en que volví a nacer”, agregó.

HASTA CHIQUI TAPIA SE PREOCUPÓ

La situación crítica por la que atravesó el volante nacido en el barrio La Loma recorrió todo el país. “no sé qué cantidad de personas me fueron a ver. Cuando agarré el celular, explotaba de mensajes de aliento. De amigos, compañeros, inclusive de jugadores rivales. Todos mostraron su preocupación por mi estado de salud. Y ese afecto y cariño me da muchas fuerzas. Todavía no me doy cuenta de lo que me pasó”.

Más adelante agregó que “por lo que me comentaron, Chiqui Tapia, el presidente de AFA, se comunicó con Sebastián Gatti, el titular de Nueva Alianza, preguntando sobre mi salud. También lo hizo Juan Sebastián Verón. La verdad, no podía creer que mi situación haya estado en boca de todos”.

“¿Qué recuerdo de ese momento?. Nada. Del partido solo tengo algunas imágenes de la entrada en calor, pero del encuentro sí, nada. Estando internado me comentaron que el partido se había suspendido y que había anotado el gol del empate. Inclusive, mi hermana me mostró a través de un video el gol que hice. Después, no recuerdo absolutamente nada”.

Consultado sobre de quién se acuerda más en estos momentos, Luciano agregó que “es difícil nombrar a todos los que me ayudaron, pero el primero que me devolvió la vida, fue Héctor Figueroa, el médico de Juventud que realizó los primeros trabajos de auxilio en el momento en que sufrí el infarto. Fue el que me salvó la vida”.

“Ahora que estoy en familia y recuperándome, tendré más tiempo para realizar otras actividades. Soy productor de seguros y me voy a dedicar de lleno a eso. Además, ya me están empujando para que haga el curso de técnico. Por ahora me abocaré a otras cuestiones. No lo descarto”.

Por último, Luciano Ceccatto manifestó que “me dijeron que puedo llevar una vida normal. No puedo manejar aún por el implante, pero mañana (por hoy) habrá una comida en el club. Será una especie de reencuentro y agradecimiento para con la gente de Juventud. Y ahí estaré”.