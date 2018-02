La locutora de Susana pide desesperadamente trabajo

A través de su cuenta de Twitter, la locutora de Susana Giménez, Claudia Fasolo, pidió trabajo con urgencia ya que el ciclo de la diva comenzaría recién en agosto.

En un mensaje que compartió con sus casi ocho mil seguidores, Fasolo escribió: "#BuscoTrabajo No importa si no es de mi profesión. Puedo hacer delivery, chofer, cuidar niños, abuelos, lectora a domicilio, recepcionista, secretaria. ¿Me dan RT? Es urgente".

