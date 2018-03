Baradel y el Ministro Villegas se cruzaron al aire y hablaron de la paritaria docente

El funcionario bonaerense se comprometió a convocar a los gremios docentes para el viernes. El gremialista dijo que si lo llaman asistirán a la reunión

A pocas horas del regreso a las aulas de miles de alumnos de la provincia de Buenos Aires, el Secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel y el Ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas estuvieron presentes en un ciclo televisivo en el que expusieron las posturas de las partes que representan en la negociación paritaria que esta semana podría tener una nueva reunión.

El cruce entre el funcionario bonaerense y el gremialista fue en el programa "A dos voces", dos días después de que un sector del gremio docentes se adhiriera al paro de 48 horas que convocó Ctera en reclamo de una paritaria nacional. En la Provincia, la medida de fuerza también sirvió para que los trabajadores dejaran expuesto su reclamo por una oferta superadora que pueda cumplir con las demandas del sector.

En este marco, Baradel comenzó la entrevista señalando que no dice “no a todo”, “sólo le digo no a la injusticia”. Ante la atenta mirada del titular de la cartera bonaerense, el gremialista prosiguió enumerando cuáles son las pretensiones del sector que representa y, poniendo el foco en la cláusula gatillo, cuestionó el hecho de que el Gobierno bonaerense no acepte la incorporación de este mecanismo cuando el Gobierno nacional sí aceptó ponerlo en práctica en la oferta de bonos.

EN VIVO - Roberto Baradel, secretario general de Suteba, en @adosvoces_tn: "No queremos que haya abusos en las licencias"

"El Gobierno le puso cláusula gatillo a bonos, pero la rechaza para los salarios" manifestó Baradel que este 9 de marzo, según el compromiso que hizo al aire el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, volverá a encontrarse, junto a otros cinco gremios, en una mesa de diálogo. De concretarse, La de este viernes será la quinta reunión que se celebrará en lo que va del 2018 si se tiene en cuenta el último contacto que se produjo entre los gremios y el Gobierno, el mismo día que se anunció el paro.

"Estamos hablando de salarios iniciales de 12.500 pesos por mes con aumentos de 625 pesos cada cuatro meses", lanzó el sindicalista a lo que el ministro contestó que "sólo el 1 por ciento de los docentes gana eso, la mayoría cobra 24.500 pesos".

Otro de los temas que abordó Baradel fue una declaración vertida por María Eugenia Vidal tiempo atrás en la que se refería a cuál debía ser el monto que debería percibir un docente por la tarea que realiza.

"La Gobernadora había dicho que los docentes debían ganar 40 mil pesos", indicó Baradel sobre una de las promesas de campaña de Vidal en 2015.

Luego le tocó el turno al ministro de Trabajo bonaerense que, en una entrevista distinta pero con la presencia de Baradel en el estudio, afirmó que la Gobernación convocará para el viernes a una comisión técnica a los seis gremios docentes, adelantó que la próxima semana realizará una nueva oferta y aclaró que "la provincia tiene necesidades infinitas, pero recursos escasos".

Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en @adosvoces_tn: "Hay que empezar a reconstruir las escuelas"

En el último encuentro entre representantes sindicales y de la administración bonaerense, los gremios FEB, SUTEBA y Udocba rechazaron la propuesta de un aumento salarial del 15%, a cobrar en tres tramos, un reconocimiento anual por presentismo para este año de hasta $6.000 en cuotas bimestrales (para el docente que tenga asistencia perfecta) y una cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre próximo.